사진설명: 아티잔 엠보 사각싱크볼 ‘EDU858’ 모델의 모습

프리미엄 사각싱크볼 전문기업 아티잔(대표 천명구)은 자사 스테디셀러 제품 ‘엠보’ 사각싱크볼을 18일 오후 7시 30분 CJ온스타일 ‘최화정쇼’에서 3차 방송 판매한다고 15일 밝혔다.아티잔은 정밀한 설계와 현대적인 디자인으로, 주방의 기능과 품격을 높이는 프리미엄 사각싱크볼 브랜드다. 이번 최화정쇼에서 선보이는 엠보 사각싱크볼은 국내 최초로 싱크볼 바닥과 벽면에 서로 다른 마감 기법을 적용한 ‘듀얼 패턴’ 제품으로, 올해 1~3분기 자사 판매량 1위를 기록했다. 지난 최화정쇼 1차(6월), 2차(9월) 방송에선 연속 주문 매진되기도 했다.엠보 사각싱크볼의 듀얼 패턴은 스크래치에 강한 입체 엠보 패턴을 바닥면에 적용하고, 벽면에는 고급스럽고 세련된 헤어라인 기술로 마감해 제품의 실용성과 미적 완성도를 높였다. 또 표면 전체는 물 얼룩과 오염방지에 탁월한 나노 코팅을 적용해, 오랜 기간 청결하고 쾌적하게 사용할 수 있도록 설계됐다.이외에도 싱크볼 모서리는 가장 이상적인 10R 곡선을 적용해 내부 공간 활용도를 높였으며, 고강도 스테인리스의 우수한 내구성, 소음·결로를 줄이는 노이즈 리덕션 시스템, 상판과 매끄럽게 이어지는 33º 바깥면 경사 가공 등을 통해 사용 편의성도 한층 강화했다.아티잔은 18일 오후 7시 30분 ‘최화정쇼’에서 엠보 사각싱크볼(모델명 EDU858)을 풀 패키지로 판매한다. 풀 패키지에는 EDU858 싱크볼과 함께 △6-WAY 고급 수전 △올스텐 배수구 △엠보 배수구 커버 △와이어 바스켓 △수세미망이 포함된다. 또 시청자들에게는 각종 카드 혜택과 함께 멀티 롤링매트(100명 추첨)가 경품으로 증정된다.CJ온스타일 쇼핑몰에서 사전 구매도 가능하며, 최대 3개월 내 원하는 일정에 맞춰 설치를 진행할 수 있다. 전국 어디서나 전문 시공팀이 방문해 약 2시간 내에 완료하는 빠른 설치 서비스도 제공한다.천명구 아티잔 대표는 "엠보 사각싱크볼은 내구성, 실용성, 디자인을 모두 향상시킨 제품으로, 싱크볼 교체만으로도 주방 리모델링 효과를 주는 장점을 가진다"며 "이번 최화정쇼에서는 풍성한 패키지 구성과 다양한 구매 혜택이 준비된 만큼, 많은 소비자들이 방송을 통해 차별화된 아티잔 싱크볼을 접할 수 있길 기대한다"고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com