고(故) 최창걸 고려아연 명예회장. 사진=고려아연

최창걸 고려아연 명예회장이 제련소 현장을 둘러보는 모습. 사진=고려아연

국내 비철금속 산업의 초석을 놓은 고려아연의 최창걸 명예회장이 지난 10월 6일 별세하면서, ‘조용한 혁신’으로 대표되는 그의 경영 철학이 다시 주목받고 있다.고인은 2014년 창립 40주년 기념사에서 “혁신이나 개혁은 이미 늦은 것”이라며 “매일 조금씩 발전해 나가면 큰일을 벌일 필요가 없다”고 말했다. 말보다는 실천, 거창한 변화보다 성실한 일상이 그의 경영 철학이었다.1941년 황해도 출신인 그는 서울대 경제학과를 졸업한 뒤 미국 컬럼비아대에서 MBA를 마쳤다. 1974년 고려아연 창립을 주도하며 부지 선정, 자금조달, 기술 도입까지 전 과정을 직접 챙겼다.자본도 기술도 없던 시절 세계은행 산하 국제금융공사(IFC)를 설득해 외자 유치에 성공했다. IFC 전망치인 7000만 달러 대신 4500만 달러로 온산제련소를 완공한 일화는 지금도 회자된다.1992년 회장에 오른 뒤 그는 ‘기본에 충실하자’는 원칙 아래 연·아연 제련소를 증설하고 열병합발전소를 세웠다. 호주에 아연 제련소(SMC)를 설립해 해외 사업에도 박차를 가했다. 최신 제련기술인 DRS 공법 도입, 아연괴의 LME 등록 등 기술경쟁력 확보에도 공을 들였다.아연 생산량은 창립 초기 연 5만 톤에서 65만 톤으로 늘었고 매출은 114억원에서 12조원 규모로 성장했다. 현재 시가총액은 27조원(2025년 10월 15일 기준)을 넘었다. 특히 고려아연이 광산업체들과 협상하는 제련 수수료(TC)는 글로벌 벤치마크가 되어 세계 시장 질서까지 좌우하고 있다.고인은 환경 분야에서도 선구자적 행보를 보였다. 대표적 사례가 아연 잔재를 시멘트 원료로 재활용하는 기술이다. 그는 제련 산업이 공해 산업이라는 고정관념을 깨고 자원의 효율적 활용과 녹색경영을 실천했다.숫자보다 사람을 중시했다. 그는 “회사는 특정인의 것이 아닌 임직원 모두의 것”이라며 38년 무분규, 102분기 연속 흑자라는 기록을 남겼다. IMF 외환위기와 금융위기 속에서도 구조조정 없이 회사를 지켰다.고려아연은 단기 이익보다 장기 경쟁력, 투명경영을 중시하는 고인의 원칙 아래 1990년 기업공개를 추진했고 1980~90년대에 걸쳐 영풍정밀·서린상사·코리아니켈 등 계열사를 세워 사업 기반을 넓혔다.고인은 “현장에서 답을 찾는다”는 지론을 아들인 최윤범 회장에게 물려줬다. 최 회장은 국내외 현장을 거친 뒤 회사를 친환경 소재와 전략 광물 공급 기업으로 탈바꿈시키고 있다.현재 고려아연은 ‘트로이카 드라이브’ 전략 아래 신재생에너지, 2차전지 소재, 자원순환을 3대 성장 축으로 삼고 있으며 미국과의 전략 광물 협력 확대, 안티모니·게르마늄 등 희귀 광물 공급망 확대 등 글로벌 무대에서의 존재감도 커지고 있다.빈소는 서울아산병원에 마련됐으며 회사장으로 나흘간 장례가 치러졌다. 반기문 전 유엔 사무총장, 김정관 산업통상자원부 장관, GS그룹 4세인 허준홍 삼양통상 대표, 오치훈 대한제강 회장 등이 조문했다. 최 회장과 경영권 분쟁 중인 장형진 영풍 고문도 장례 첫날 조문을 했다.이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 한화그룹 김승연 회장과 김동관 부회장 등 주요 그룹 총수들도 조화를 보내 고인을 기렸다.고인은 제련 산업의 불모지였던 한국에서 세계적인 기업을 일궈낸 ‘기술 입국’의 상징으로 남았다. 창업주 최기호 회장의 “재산은 잃을 수 있지만 머리에 든 것은 절대 잃지 않는다”는 가르침은 고인의 경영 철학, 그리고 기업의 뿌리로 이어지고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com