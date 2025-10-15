서울 도심의 SK텔레콤 대리점 앞에서 한 시민이 전화 통화를 하고 있다. 사진=뉴스1

SK텔레콤이 군사용 드론 작전 반경을 확대하기 위해 펀진, 코난테크놀로지, 콘텔라, 플랙토리와 통신 중계 드론 개발 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.통신 중계 드론은 공격·정찰용 드론이 작전 반경을 넓힐 수 있도록 통신이 어려운 지역 등에서 무선통신을 이어주는 중계기 역할을 수행한다.현재 군에서는 5G 특화망인 이음 5G 주파수를 활용해 통신 중계 드론을 구현하고 있지만 고주파수를 사용하는 특성상 작전 반경이 제한돼 있었다.개발에 착수한 통신 중계 드론은 800MHz 등 상용망 저주파수를 활용해 전파 도달 거리를 대폭 확대하고 장애물이 많은 도심 환경에서도 안정적으로 작전 반경을 확보할 수 있을 것으로 전망됐다.특히 다른 기지국의 서비스 구역으로 이동할 때 단말기가 다른 기지국의 통화 채널에 동조해 끊김이 없이 서비스할 수 있는 ‘핸드오버’ 기술이 적용돼 복수의 중계 드론을 안정적으로 운영할 수 있다.김경덕 SKT 엔터프라이즈사업부장은 “협력 회사의 독보적인 설루션 기술에 기반한 군 통신 중계 드론을 개발해 드론의 작전 반경이 크게 확대될 것으로 기대된다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com