한화오션이 공개한 ‘차세대 전략 수상함’의 항해 상상도. 사진=한화오션

한화오션이 급변하는 전장환경에 대응하고 미래 K-해양방산의 대표 상품이 될 차세대 전략 수상함을 전격 공개했다.한화오션은 14일 더 플라자 호텔에서 서일준 국회의원, 부석종 전 해군참모총장 등 국내외 관계자와 전문가 100여명이 참석한 가운데 스마트 함정 기술과 전망 등을 발표하고 교류하는 ‘제3회 차세대 스마트 함정 기술 연구회’를 열었다.한화오션은 최신의 스마트 함정 기술을 결집한 ‘차세대 전략 수상함’의 개발 의미와 대안을 제시했다.한화오션 특수선사업부장 어성철 사장은 이날 차세대 전략 수상함을 소개하며 "글로벌 안보 환경의 변화와 우리나라를 둘러싼 해양 패권 경쟁이 높아지고 있어 이를 대비한 대안으로 새로운 플랫폼을 개발하고 있다"고 설명했다.한화오션의 차세대 전략 수상함은 해상, 공중, 우주, 사이버 영역을 포괄하는 전투 능력과 다양한 임무에 투입될 수 있는 유연성을 갖추고 있다.차세대 전략 수상함은 외형부터 기존 수상함과는 다른 선형이 도입된다.해상 환경에 쉽게 운항할 수 있는 파랑관통형 선수와 스텔스 성능이 대폭 강화된 텀플 홈(Tumble home) 선체가 대표적이다.또 다수·다종의 무장을 갖춘 전투성능이 탑재되고, 기가급 초고강도강을 사용한 충격 강화구조로 설계된다.의사결정 속도를 비약적으로 높일 수 있는 스마트 함교, 승조원의 쾌적한 승선생활을 위한 인간공학 설계, 다수·다종의 무인체계 탑재를 위한 미션 베이 등을 갖춰 다양한 전장환경에 대응할 수 있도록 했다.한화오션은 이번에 공개한 ‘차세대 전략 수상함’을 기본으로 한 플랫폼을 개발, 앞으로 20~30년 이상 대한민국 해군의 최전선에서 복합적 위협에 대응하고 K-해양방산의 대표상품이 될 수 있는 수상함으로 완성할 예정이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com