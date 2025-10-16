LG전자 베스트샵 검단점·홈플러스 김포점, 가전 연합 그랜드 세일 행사 개최

LG전자 베스트샵 검단점과 LG전자 베스트샵 홈플러스 김포점에서는 10월 17일부터 11월 3일까지 가전 ‘그랜드세일’ 행사를 연합 개최한다.이번 행사는 LG전자 베스트샵 두 매장이 함께 준비한 대규모 할인 프로모션으로, 가전제품부터 다양한 품목을 합리적인 가격에 선보인다. 특히 신혼·이사 고객을 비롯해 가전 교체를 앞둔 소비자들에게 더욱 풍성한 혜택이 제공될 예정이다.먼저 행사 제품에 대해 특별가 판매와 함께, 결혼/혼수가전을 구입하는 웨딩고객에게는 1:1 웨딩 전문 매니저의 1:1 맞춤 컨설팅과 함께 특별혜택을 제공한다. 또한 신규 입주 및 이사고객에게도 맞춤 가전 추천과 함께 고객 맞춤 혜택이 주어진다.특히 신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크 & 우미린 클래스원 신규 입주고객 대상 입주 할인도 진행된다. 해당 행사는 새 아파트에 입주하는 고객들의 혼수가전, 이사가전 수요가 집중되는 시기에 맞춰 마련된 것으로, 냉장고·세탁기·에어컨·TV 등 주요 가전제품을 대상으로 입주고객 한정 추가 할인 및 사은품 증정 혜택이 제공된다.특히 최근 트렌드인 LG 구독가전(정수기, 스타일러, 안마의자, 건조기 등) 가입 고객에게는 구독료 지원과 프리미엄 설치 서비스, 추가 사은품까지 제공되어 경제적으로 실질적인 혜택을 받을 수 있다.행사 관계자는 “검단과 김포 지역 주민들에게 보다 폭넓은 혜택을 드리기 위해 두 매장이 힘을 합쳤다”며 “가족 단위 고객들이 만족할 수 있는 특별한 쇼핑 기회가 될 것”이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com