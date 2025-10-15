이야이야앤프렌즈, DDP 디자인페어에서 ‘슈퍼이야이야’ 프렌차이즈 첫 공개

지중해 감성 라이프스타일 브랜드 이야이야앤프렌즈(Yiayia and Friends)가 오는 10월 DDP(동대문디자인플라자)에서 개최되는 디자인페어를 통해 신규 프렌차이즈 브랜드 ‘슈퍼이야이야(Super Yiayia)’를 공식 공개한다.‘슈퍼이야이야’는 이야이야앤프렌즈가 추구해온 ‘건강하고 단순한 삶(Here, Life is Simple)’의 가치를 기반으로, 지중해식 피타빵을 활용한 피타 샌드위치 전문 프렌차이즈로 기획됐다. 올리브오일, 허브, 신선한 채소 등 지중해 식단의 핵심 재료를 중심으로 한 메뉴 구성을 통해 맛과 영양을 동시에 만족시키는 새로운 식문화 경험을 제안한다.특히 핵심 식재료인 피타빵은 버터나 인공첨가물이 들어가지 않아 담백하며, 그리스 엑스트라버진 올리브오일을 사용해 가볍고 소화가 잘 되는 것이 특징이다. 속 재료에 따라 단백질과 식이섬유, 건강한 지방의 균형을 이룰 수 있어 지중해식 식단뿐 아니라 저탄고지, 웰빙 트렌드에 맞춘 메뉴 개발이 가능하다.이번 DDP 디자인페어에서는 ‘슈퍼이야이야’의 브랜드 아이덴티티와 시그니처 피타 샌드위치 라인업이 처음으로 공개된다. 이어 10월 말에는 서울 안국에 첫 번째 플래그십 매장인 ‘슈퍼이야이야 안국점’이 오픈하며, 본격적인 프렌차이즈 전개가 시작될 예정이다.이야이야앤프렌즈 관계자는 “슈퍼이야이야는 단순한 샌드위치 브랜드를 넘어, 지중해의 건강한 삶의 방식을 제안하는 플랫폼이 될 것”이라며 “누구나 간편하게 즐길 수 있는 한 끼를 통해 ‘건강한’의 가치를 전하고 싶다”고 전했다.‘이야이야앤프렌즈(Yiayia and Friends)’는 지중해식 건강한 식문화와 디자인 감성을 결합한 글로벌 라이프스타일 브랜드로, 올리브오일 프리미엄 식품 라인을 중심으로 유럽과 아시아 시장에서 성장 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com