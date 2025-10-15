이야이야앤프렌즈, DDP 디자인페어에서 ‘슈퍼이야이야’ 프렌차이즈 첫 공개

‘슈퍼이야이야’는 이야이야앤프렌즈가 추구해온 ‘건강하고 단순한 삶(Here, Life is Simple)’의 가치를 기반으로, 지중해식 피타빵을 활용한 피타 샌드위치 전문 프렌차이즈로 기획됐다. 올리브오일, 허브, 신선한 채소 등 지중해 식단의 핵심 재료를 중심으로 한 메뉴 구성을 통해 맛과 영양을 동시에 만족시키는 새로운 식문화 경험을 제안한다.
특히 핵심 식재료인 피타빵은 버터나 인공첨가물이 들어가지 않아 담백하며, 그리스 엑스트라버진 올리브오일을 사용해 가볍고 소화가 잘 되는 것이 특징이다. 속 재료에 따라 단백질과 식이섬유, 건강한 지방의 균형을 이룰 수 있어 지중해식 식단뿐 아니라 저탄고지, 웰빙 트렌드에 맞춘 메뉴 개발이 가능하다.
이번 DDP 디자인페어에서는 ‘슈퍼이야이야’의 브랜드 아이덴티티와 시그니처 피타 샌드위치 라인업이 처음으로 공개된다. 이어 10월 말에는 서울 안국에 첫 번째 플래그십 매장인 ‘슈퍼이야이야 안국점’이 오픈하며, 본격적인 프렌차이즈 전개가 시작될 예정이다.
이야이야앤프렌즈 관계자는 “슈퍼이야이야는 단순한 샌드위치 브랜드를 넘어, 지중해의 건강한 삶의 방식을 제안하는 플랫폼이 될 것”이라며 “누구나 간편하게 즐길 수 있는 한 끼를 통해 ‘건강한’의 가치를 전하고 싶다”고 전했다.
‘이야이야앤프렌즈(Yiayia and Friends)’는 지중해식 건강한 식문화와 디자인 감성을 결합한 글로벌 라이프스타일 브랜드로, 올리브오일 프리미엄 식품 라인을 중심으로 유럽과 아시아 시장에서 성장 중이다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지