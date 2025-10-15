게티이미지뱅크

억대 수입을 올리는 유튜버가 4000명을 넘어서며 플랫폼 기반 고소득 직업군이 빠르게 확산되고 있다.15일 국회 기획재정위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원이 국세청에서 제출받은자료에 따르면 2023년 기준으로 연 수입 1억원을 넘긴 유튜버는 총 4011명으로 집계됐다.이는 2021년 2449명에서 2년 만에 63.8%나 증가한 수치다. 2022년에는 3359명으로 집계돼 매년 가파른 증가세를 이어가고 있다.억대 수입 유튜버 중에는 남녀 모두 30대가 가장 많았다. 남성 유튜버는 2088명으로 이중 30대가 1065명으로 절반에 육박했다. 그 뒤를 40대(513명), 30세 미만(308명) 이었다.여성은 1923명으로 이중 896명(53.4%)이 30대였다. 30세 미만은 772명이었으며, 40대는 171명이었다.유튜버 전체 신고 인원도 빠르게 증가하고 있다. 2021년 1만 6228명에서 2023년에는 2만4673명으로 52.0%증가했다. 같은 기간 전체 수입 규모는 1조 782억원에서 1조 7778억원으로 64.9% 증가했다.차규근 의원은 “업종이 다양화하고 매년 신고 인원과 수입금액도 증가하고 있다”며 “국세청은 후원금 등을 빙자해 제대로 된 신고를 하지 않는 유튜버들의 탈루 혐의 포착 시 세무조사를 하겠다고 밝힌 만큼 과세 사각지대가 발생하지 않도록 철저히 단속해달라”고 주문했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com