라이프스타일 브랜드 ‘언차티드에스테틱퀘스트’, DDP디자인페어 참가

언차티드에스테틱퀘스트(uncharted aesthetic quest, 이하 uaq)는 10월 15일부터 19일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 ‘2025 DDP디자인페어’에 참여한다고 밝혔다.서울디자인재단과 29CM가 공동 주최하는 이번 행사는 100여 개의 국내외 라이프스타일 브랜드가 참여하는 국내 최대 규모의 디자인 축제로, 디자인을 통해 브랜드의 철학과 가치를 보여주는 무대다.uaq는 ‘일상 속 미학을 탐험하는 라이프스타일 브랜드’로, 감각적 디자인과 기능을 결합한 두피 토닉·주얼리·의류·가방·스카프 등 다양한 제품을 전개한다. 특히 대표 제품인 ‘Scalp Tonic for Your Day’ 시리즈는 일본 GOOD DESIGN AWARD, RED DOT DESIGN AWARD, 대한민국디자인전람회 등 주요 디자인 어워드에서 연이어 수상하며, 국내외 디자인계의 주목을 받았다.이번 전시에서 uaq는 토닉과 주얼리 스트랩을 결합한 ‘웨어러블 토닉’을 중심으로, 패션과 뷰티, 라이프스타일이 교차하는 새로운 디자인 오브제를 선보인다. 리필 가능한 친환경 패키지와 재활용 소재로 제작된 스트랩·가방 등, 지속가능한 디자인 철학을 반영한 제품들을 전시해 관람객의 시선을 끌고 있다.이번 DDP디자인페어 참여는 uaq의 10월 오프라인 전개의 서막이다. 10월 중순, 서울 회현의 로컬스티치(LOCAL STITCH) D동에 브랜드 첫 플래그십 스토어를 오픈하며, 이후 10월 23~24일에는 지난 9월 서울패션위크에 이어 2026 S/S 패션코드 트레이드쇼에 참가한다. 글로벌 바이어와의 비즈니스 미팅을 통해 브랜드의 해외 확장 발판을 마련할 예정이다. 이어 10월 27일부터 11월 10일까지는 현대백화점 목동점 팝업스토어를 통해 소비자와의 접점을 확장할 예정이다.uaq 관계자는 “디자인은 브랜드의 철학을 시각화하는 언어이자, 일상 속 감각을 새롭게 발견하게 하는 매개체”라며 “DDP디자인페어 전시를 시작으로, 서울 곳곳과 해외 무대에서 uaq의 미학을 체험할 수 있도록 다양한 형태의 전개를 이어가겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com