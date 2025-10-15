재생에너지 금융 성장세 둔화

과학 기반 자금 유입 필요

세미나 참가자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 사진=유엔글로벌콤팩트 한국협회

국내 재생에너지 금융이 성장세 둔화 조짐을 보이자 민간과 공공이 함께 참여하는 ‘한국형 녹색금융 인프라’ 구축 필요성이 제기됐다.김태한 한국사회책임투자포럼(KoSIF) 이사는 14일 서울 롯데호텔에서 열린 ‘기후행동과 재생에너지 투자 활성화를 위한 기후금융 실행 전략 세미나’에서 “국내 재생에너지금융 잔액 증가율이 2020년 23.3%에서 2023년 7.5%로 급감했고 신규 금융 실행액 증가율은 지난해 -11%로 마이너스 성장세를 보였다”며 “정부 주도의 녹색금융공사 설립 등 제도적 마중물이 시급하다”고 말했다.이날 행사는 기업 재생에너지 이니셔티브(CoREi), 책임투자원칙(PRI), 인플루언스맵(InfluenceMap)이 공동 주최했다. 데이비드 앳킨 책임투자원칙(PRI) 최고경영자(CEO)가 방한해 기후금융과 재생에너지 투자의 글로벌 동향을 공유했다.앳킨 CEO는 기조연설에서 “(기후)전환은 새로운 재정적 기회다. 전환을 선도하는 이들은 투자 유치와 경제 성장을 달성하게 될 것”이라며 “대응이 늦어지면 뒤처질 위험이 있다”고 경고했다.이어 이세진 인플루언스맵 한국 프로그램 매니저는 “기후 과학에 부합하는 정책 실현을 위해선, 금융의 역할이 핵심적”이라며 “자산보유기관은 자산운용사와 기업에 투명한 기후정보 공시를 요구하는 데 그치지 말고 과학 기반 책임 있는 스튜어드십(수탁자 책임)을 실천해야 한다”고 제언했다.패널 토론에서는 유연철 유엔글로벌콤팩트(UNGC) 한국협회 사무총장이 좌장을 맡아 국내 기후금융의 과제와 재생에너지 투자 활성화 전략을 논의했다.허경선 한국조세재정연구원 아태재정협력센터장, 김준섭 KB증권 ESG리서치팀장, 최용환 NH-아문디자산운용 ESG리서치팀장, 조대현 아시아기후변화투자자그룹(AIGCC) 팀장 등이 패널로 참여해 민간과 정책금융의 역할을 짚었다.CoREi의 공동발족기관인 UNGC 한국협회 유연철 사무총장은 “기후변화 대응은 자본 흐름을 재편하는 핵심 동력”이라며 “재생에너지 전환을 위한 민간·기관투자 확대가 필수적”이라고 말했다.박민혜 세계자연기금 한국협회(WWF-Korea) 사무총장도 “기금 기반 지역 사업에서는 지역 수용성과 지속가능성이 함께 고려돼야 한다”고 강조했다. 딜런 태너 인플루언스맵 대표는 “시장과 기술만으로는 전환 속도가 부족하다”며 “명확한 정책 틀이 뒷받침돼야 투자자들이 행동할 수 있다”고 덧붙였다.한편, CoREi는 2020년 UNGC 한국협회, KoSIF, WWF-Korea가 공동 발족한 재생에너지 이니셔티브로, 국내 51개 기업이 참여하고 있다. 기업이 자발적으로 재생에너지 사용 목표를 설정하고 이행을 지원받는 체계로, 한국의 기업 전환 전략을 뒷받침하고 있다.이승균 한경ESG 기자 csr@hankyung.com