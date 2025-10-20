KF-21과 전자전기, 미래 전장을 지배하다 [김홍유의 산업의 窓]

전자전기(Stand-off Jammer)는 적의 방공체계와 통신망을 교란·무력화하여 아군 전투기의 생존성과 작전 성공률을 높이는 특수 군용기다. 특히 현대전에서 전자전은 전통적인 방식의 무장이나 무기류의 중요성과 비견될 만큼 전략적 가치가 높아지고 있다.방위사업청은 2024년부터 2032년까지 약 1조8500억원을 투입해 전자전기 사업을 추진하며 총 4대의 전자전기를 개발·배치할 계획이다. 이 사업은 적의 통합 방공망 및 무선지휘통신체계를 마비·교란해 우리 공중 전력의 생존성 및 합동작전 수행 능력을 향상시키고, 주변국 위협 신호 수집·분석 및 데이터베이스 구축을 위한 전자전기를 확보하는 것이 목적이다. 따라서 이번 사업의 핵심은 우리 손으로 전자전 체계를 구축 운영하는 것이다.외국의 자산을 활용한 시스템 구축은 미래 전장의 유연성에 적절하게 대비하지 못하는 결과를 초래할 수 있다. 이런 측면에서 KF-21과의 연계 운용은 매우 중요한 문제이다. KF-21은 스텔스 성능과 항속거리, 고속·고기동 능력을 갖춘 차세대 한국형 전투기로 전자전기와 결합될 경우 전장 운영 능력과 임무 자유도를 크게 확대한다. 전자전기는 실시간으로 전자정보를 제공하고, 적 방공망을 교란함으로써 전투기의 공격·정찰·생존성 능력을 강화한다. KF-21은 전자전기의 교란·재밍과 정보 공유를 기반으로 고위험 구역에서도 자유롭게 작전을 수행할 수 있으며 전투 성공률과 합동전력 운용 효율이 동시에 높아진다.전자전기는 터보프롭 수송기형과 비즈니스제트형이 선정되었다. 이와 관련하여 KF-21과 전자전기의 통합 운용에서는 KF-21과의 체계 통합, 센서 융합이 중요하다. 데이터링크 최적화 등 전투기와 전자전기 성능 유지와 임무 효율 극대화의 핵심 요소로 작용한다.KF-21 중심 운용의 전략적 효과는 다음과 같다. 첫째, 임무 자유도 확대다. 전자전기가 적 방공망을 교란하면 전투기는 위험 구역에서도 안정적으로 공격 및 정찰 임무를 수행할 수 있다. 둘째, 합동전력 간 연계성 강화다. 전자전기와 KF-21 Escort Jammer에서 수집·분석한 전자정보를 실시간 제공함으로써 표적 탐지·식별 정확도와 전술적 의사결정 속도가 향상된다. 셋째, 네트워크 중심 전장 통제력 강화다. KF-21 Escort Jammer와 전자전기, 기타 감시·정찰 자산 간 정보 공유는 전장 지휘통제의 정밀도를 높이고 작전 성과를 극대화한다.이 외에도 전략적 의미도 크다. KF-21과 전자전기의 유기적 통합 운용은 한반도 전자전 환경에서 우위를 확보하고 북한의 GPS 교란 및 통신 방해, 주변국 첨단 전자전 체계에 대한 대응 능력을 높일 수 있다. 또한 전자전기 개발 과정에서 축적되는 AI 기반 신호분석, 고속 데이터 처리, 전자기 설계 기술 등은 민간 산업으로 확산되어 국방·산업·경제적 파급효과를 지속적으로 창출한다.따라서 중요한 것은 전투 플랫폼 측면에서 전자전기와 KF-21은 단순히 Jammer와 전투기뿐만 아니라 공군 전자기전에 있어서 KF-21 Escort Jammer까지 포함하여야 한다. KF-21과의 체계 통합, 센서 융합이 향후 사업의 완성도를 결정하는 중요한 요소이다.미래는 적 방공망 근접 작전으로 AI 적용 중요성도 더 커지고 있다. 정책과 사업의 효율성과 미래 안보를 생각한다면 더욱더 삼고초려를 해야 할 것이다. 이와 더불어 전자전기 사업은 전자전 임무 중심이 아닌 항공무기체계 통합이 매우 중요한 요소라는 점을 생각해야 할 것이다. 특히 비즈니즈 젯을 개조하여 만든 원거리 전자전기와 대비하여 KF-21 기반 Escort Jammer는 작전 시 적 방공망에 더욱 근접 운용하여 우리 군의 전투기 편대의 안전을 확보해야 하는 미래 전자기전의 핵심 무기체계로 전자전 장비 소형화와 더불어 첨단 센서 융합 및 AI 적용 기술과 임무·무장·생존체계 연동 등의 체계통합 기술 확보가 중요한 관건이다.KF-21의 기동·감시·타격 능력과 항공무기체계 통합에 따른 전자전기의 교란·정보체계 우위 능력이 결합 될 때 우리 공군은 미래 전장 전체를 효과적으로 제어할 수 있으며 자주국방 역량 강화와 합동작전 수행 능력 향상으로 이어질 것이다.김홍유 경희대 교수(한국방위산업협회 정책위원)