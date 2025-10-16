지그재그, SNS 적극 활용…‘크리에이터 라운지’ 공식 오픈

공유 링크 페이지 유입 수 월평균 약 430만건

올해 누적 거래액 100억 원 돌파 예상

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 ‘지그재그’가 어필리에이트 마케팅(제휴 마케팅) 강화에 나서며 ‘크리에이터 라운지’를 공식 오픈했다.지그재그는 크리에이터가 자신의 소셜미디어에 상품 링크를 게재, 해당 링크를 통한 상품 구매 발생 시 링크 공유자에게 상품 구매액의 일부가 지급되는 방식의 어필리에이트 마케팅 ‘공유리워드’를 운영 중이다.지그재그는 공유리워드에 대한 관심이 높아짐에 따라 크리에이터들의 참여 확대 및 진행을 돕기 위해 지난 6월부터 크리에이터를 위한 비즈니스 공간 ‘크리에이터 라운지’를 시범 운영해왔다. 크리에이터는 지그재그 앱 내 ‘크리에이터 라운지’ 코너에서 참여자 모집 중인 프로모션(캠페인)의 진행 일정과 쿠폰 등 리워드의 주요 내용 확인 및 지원이 가능하다. 또한 신청/진행한 프로모션 관리, 정산 내역 등도 간편하게 확인할 수 있다.사전 운영 기간 크리에이터 반응은 폭발적이었다. 실제로, 지난 6월 1일부터 9월 22일까지 크리에이터 라운지를 비롯해 지그재그에 가입한 신규 크리에이터 수는 2만3000여명에 달한다.참여 크리에이터 증가는 플랫폼 및 마케팅 참여 판매자들의 거래액 확대로 직결됐다. 동기간 크리에이터 공유 링크를 통한 월평균 상품 페이지 유입 수는 약 430만건에 이른다. 해당 링크를 통한 누적 상품 주문 건수는 약 10만8000건에 달하며, 올해 말까지 누적 거래액 100억원을 넘어설 전망이다.지그재그는 크리에이터 라운지에 대한 높은 관심과 호응에 힘입어 대대적인 서비스 개편과 함께 이달 공식 론칭을 마쳤다.가장 큰 변화는 운영 효율화다. 이전까지 지그재그 담당자가 크리에이터와의 제휴를 원하는 판매자의 의견을 수렴해 전용 쿠폰 생성/발급 등 마케팅 진행 과정에 참여, △판매자 △지그재그 내부 담당자 △크리에이터의 3자 소통이 이뤄졌다면, 공식 오픈과 함께 판매자와 크리에이터의 직접 소통이 가능해졌다. 판매자가 직접 관련 내용을 등록하면 크리에이터는 해당 라운지에서 주요 정보 확인 후 참여 신청 및 진행하는 방식이다.크리에이터 참여 범위도 기존 프로모션 단위에서 개별 상품 협찬까지 확대되며 해당 상품을 최저가로 판매하는 ‘크리에이터 전용 쿠폰’ 발급이 가능해졌다. 이외에도 브랜드 단독 쿠폰도 발행할 수 있다.카카오스타일 관계자는 “어필리에이트 마케팅은 새로운 수익창구를 원하는 크리에이터와 보다 많은 고객들에게 상품을 알리고자 하는 판매자들의 수요를 모두 만족시킬 수 있는 마케팅으로, 지그재그 역시 이러한 흐름에 적극적으로 발맞춤하고 있다”며 “지그재그 이용 고객들은 물론이고, 판매자, 크리에이터까지 플랫폼과 함께 성장해 나갈 수 있는 다양한 방안들을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com