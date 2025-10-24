실적이 받치고, 파월이 불 붙이고, 트럼프가 흔든다…美 증시 ‘불장의 삼박자’

AI·금리인하·유동성의 삼박자

파월까지 기름 붓는 증시 불장

최대 꼬리위험은 ‘TACO’와 버블

“S&P500에 투자해라. 돈 걱정 평생 안 해도 된다.”“미국 주식은 배신하지 않는다.”최근 재테크 유튜브와 SNS 섬네일을 장식한 문장들이다. 미 증시가 버블 국면에 진입했다는 평가에도 버블을 즐기지 않을 이유가 없다는 분석마저 쏟아진다. 기대는 여전히 뜨겁다. 9개월 만의 금리인하 사이클, 견조한 기업 실적, 인공지능(AI)과 반도체를 축으로 한 성장 스토리가 맞물리며 S&P500은 거듭 사상 최고치를 경신하고 있다. 이따금 반복된 도널드 트럼프 미국 대통령의 한마디는 ‘바겐세일’이란 평가마저 나온다. 투자자들은 버블을 경계하면서도 그 안에서 기회를 찾는다. 이 버블의 수명은 얼마나 더 이어질까.S&P500의 최근 6개월(2025년 4월 15일~10월 15일 기준) 수익률은 24.47%다.‘트럼프 쇼크’로 불리던 4월 급락 국면 이후 미국 증시는 오히려 더 강한 복원력을 보였다. 당시 트럼프 대통령의 관세 발언 여파로 지수가 5000선 초반까지 밀렸지만 불과 두 달 만에 낙폭을 회복하며 6700선을 넘어섰다. 이른바 ‘트럼프 리스크 학습효과’가 작동했다.정치적 변수에 대한 시장의 내성이 커지면서 단기 충격은 매수 기회로 전환됐다. 이후 금리인하 사이클, AI와 반도체를 중심으로 한 성장 기대가 겹치며 미국 증시는 다시금 ‘불장’(불붙은 장세) 열기를 재현했다.12개월 선행 PER 약 22배. 밸류에이션이 역사적 고점에 근접했음에도 시장은 여전히 낙관적이다. S&P500의 리스크 선호도를 나타내는 지수는 9월 말 기준 0.51로 상위 20% 수준에 그친다. 과거 버블 정점 구간에서 상위 1%까지 치솟았던 점을 감안하면 여전히 상승 여력이 남아 있다는 의미다.시장변동성(VIX) 역시 안정적이다. 10월 15일 기준 CBOE VIX지수는 20.64로 트럼프 관세 쇼크가 시작된 4월 중순(50선 돌파) 대비 절반 이하 수준이다. 연중 평균 밴드(20 전후)에 머물러 있다.우지연 DS투자증권 애널리스트는 “시장 참여자들이 두려워하는 것은 버블 자체가 아니라 그 붕괴의 순간”이라고 진단했다. 그는 “단기간 내 급격한 붕괴 가능성이 낮다면 현 국면에 편승하는 것이 합리적”이라며 “충분한 밸류에이션 업사이드 여력은 당분간 버블 장세를 지탱할 것”이라고 조언했다.전문가들이 진단하는 버블 장세의 시기는 내년 상반기까지다. 과거 리스크 선호도(Risk Appetite) 지수의 사이클을 보면 저점에서 정점에 도달하기까지의 기간은 평균 11~18개월이었다. 이번 사이클은 지난 4월 트럼프 대통령의 관세 쇼크가 터진 이른바 ‘해방의 날’ 이후 시작됐다. 현재까지 약 6개월이 경과한 상황이다. 우 애널리스트는 “이 경험적 패턴을 감안하면 버블 붕괴 시점은 2026년 1~2분기”라며 “이 기간 S&P500은 과거 사이클에서 평균 20~45% 상승했다”고 진단했다. 여전히 추가 상승 여력이 남아 있다는 해석이다.진위를 가늠할 분수령은 10월 중순부터 문을 연 ‘3분기 실적 시즌’이다. S&P500 내 3분기 주당순이익(EPS) 가이던스를 제시한 112개 기업 중 56개(50%)가 긍정적 전망을 내놨다. 이는 5년 평균(43개)과 10년 평균(39개)을 모두 웃도는 수준이다.특히 IT 섹터의 낙관이 두드러진다. 전체 11개 업종 중 IT 부문에서 36개 기업이 긍정적 가이던스를 발표했는데 이는 5년 평균(21.4개), 10년 평균(19.5개)을 크게 상회한다. AI 인프라 투자와 반도체 수요가 기업 실적에 실제로 반영되고 있음을 보여주는 대목이다.신호탄도 나왔다. 나스닥에 상장된 네덜란드 반도체 장비업체 ASML은 AI 투자 붐에 힘입어 3분기 신규 주문량이 시장 전망을 크게 상회했다. 실적 시즌의 출발점인 대형 은행주도 분위기를 끌어올렸다. 뱅크오브아메리카와 모건스탠리가 트레이딩 및 투자은행(IB) 부문 수수료 증가로 ‘어닝 서프라이즈’를 기록했다. 미국 정부 셧다운으로 경제지표 발표가 중단된 상황에서도 은행 실적의 견조함은 미국 경기 체력이 여전히 탄탄하다는 신호로 받아들여졌다.문남중 대신증권 애널리스트는 “3분기 실적이 AI 낙관론의 근거로 작용하면서 연말까지 이어질 상승 과정 속 얕은 조정은 오히려 비중 확대의 기회가 될 것”이라고 밝혔다.미국 중앙은행(Fed)도 미 증시의 불장에 기름을 붓고 있다. 제롬 파월 의장은 Fed의 보유 자산을 줄이는 양적긴축(QT)이 “앞으로 몇 달 내에 올 수 있다”고 밝혔다. 양적긴축은 Fed가 보유 중인 채권을 팔거나 만기 후 재투자하지 않음으로써 사실상 시중의 돈을 흡수하는 조치다. 코로나19 팬데믹 이후 급격히 불어난 유동성을 거둬들이기 위해 2022년 6월부터 본격화해 한때 9조 달러에 달했던 자산 규모를 현재 6조6000억 달러 수준까지 줄였다.파월 의장은 “최근 유동성 여건이 점차 긴축되는 조짐이 있다”며 “준비금을 더 줄이는 것은 성장을 저해할 수 있다”고 언급했다. 사실상 양적긴축의 종료와 유동성 공급 전환을 시사한 셈이다.기준금리 역시 완화 쪽으로 방향이 기울었다. CME그룹 페드워치에 따르면 10월·11월 두 차례 회의에서 각각 0.25%포인트 인하될 확률이 95% 이상으로 집계됐다.한국은행 뉴욕사무소도 “투자은행들은 대체로 연내 2회 추가 인하를 예상한다”고 밝혔다. 파이낸셜타임스(FT)는 이번 발언을 두고 “Fed가 금리를 추가 인하할 충분한 근거를 확보했다는 가장 강력한 신호”라고 평가했다. 월스트리트저널(WSJ)은 “물가 압력보다 고용 둔화를 더 중시하면서 Fed가 금리인하의 문을 완전히 열어뒀다”고 분석했다.시중 유동성의 급증은 곧 증시 활황의 땔감이 된다. 특히 Fed가 시장에 자금을 공급하기 시작하면 위험자산 선호가 급격히 높아진다. 실제 코로나19 당시 Fed는 기준금리를 제로(0%) 수준으로 낮추고 9개월 만에 3조 달러 이상을 시중에 공급하는 대규모 양적완화(QE)를 단행했다. 그 결과 S&P500 지수는 2020년 3월 저점(2237)에서 2021년 말 4800 근처까지 두 배 이상 상승했다. 이번이 코로나19 때처럼 이례적인 유동성 장세는 아닐지라도 “돈이 풀리는 장세”라는 점에서 투자자들의 낙관은 여전히 이어지고 있다.미 증시의 최대 리스크는 트럼프와 버블 논쟁, 그리고 금리다.특히 트럼프 대통령은 기회이자 리스크다. 시장은 2024년 하반기부터 2025년까지 이어진 흐름 속에서 하나의 학습효과를 얻었다. 트럼프의 한마디에 요동치다가도 그 리스크가 오래가지 못하고 되레 기회로 작용한다는 점이다.트럼프 대통령은 관세를 부과하겠다고 했다가 번복하는 일이 잦아 시장에서는 그를 두고 ‘타코(TACO·Trump Always Chickens Out, 트럼프는 항상 겁먹고 물러선다)’라는 달갑지 않은 별명을 붙였다. 오건영 신한투자증권 프리미어 패스파인더 단장은 “이번 타코 트레이딩으로 알 수 있는 건 두 가지”라며 “첫째, 관세 충격은 상당 부분 시장이 이미 학습해 무시하는 단계에 왔다는 점과 둘째, 트럼프는 여전히 금융시장을 세밀하게 모니터링하고 있다는 점”이라고 말했다.지난 1년의 트럼프 2기에서 학습한 가장 강력한 시그널은 트럼프의 소셜미디어다. 그의 게시글은 외신보다 빠르고 미국 정부의 공식 입장보다 먼저 시장의 방향을 바꾼다. 이제 트럼프의 ‘트루스 소셜’ 계정은 일종의 경제지표처럼 취급된다.AI 버블 논란도, ‘미국 주식시장이 영원히 오를 수 있을까’에 대한 회의도 간헐적으로 시장을 냉각시킨다. 2024년 8월 AI 열풍을 주도하던 엔비디아 주가는 급락과 반등을 반복했다. 당시 10일 기준 변동성지수(VIX)는 비트코인보다 두 배 가까이 높았다. 그 배경엔 월가에서 제기된 ‘AI 수익성 회의론’이 자리했다. 이후 빅테크 실적 시즌마다 ‘AI 버블론’은 되살아나며 시장의 온도를 낮췄다.몇 차례의 급등락을 거치며 투자자들은 미국 주식시장의 조정을 ‘바겐세일’로 받아들이고 있다. 트럼프 대통령이 미·중 관세 부과를 다시 언급한 10월 10일(현지 시간) 이후 15일까지 미국 증시에는 64억6143만 달러가 순유입됐다. 매도보다 매수가 많았음은 물론이다.‘지금이 가장 싸다’는 믿음은 때로 과도한 레버리지(차입 투자)를 낳는다. 문제는 그 신념이 꺾일 때다. 시장이 반대로 되감기면 충격은 기하급수적으로 커진다. 2008년 금융위기 당시 “Too Big to Fail(너무 커서 망할 수 없다)”는 말이 금융기관에 붙었다면 지금은 금융시장 자체가 “Too Big to Fail”이 된 셈이라고 오 단장은 지적했다.시장 안에서도 AI 관련주의 변동성 리스크가 크다는 견해가 힘을 얻고 있다. 10월 뱅크오브아메리카의 글로벌 펀드매니저 설문에서는 처음으로 ‘AI 버블’이 시장의 최대 꼬리위험(Tail Risk)으로 꼽혔다. 그간 이 문항의 상위권에는 ‘대선’, ‘2차 인플레이션’, ‘경기침체’, ‘지정학적 리스크’, ‘코로나 팬데믹’, ‘미·중 무역전쟁’ 등 거시 변수들이 올라왔다. 그러나 이번에는 산업 내부에서 비롯된 리스크가 떠올랐다는 점이 다르다. ‘AI 주식이 버블이냐’는 질문에 그렇다고 답한 비율은 한 달 만에 41%에서 54%로 급등했다. AI의 성장성은 인정하지만 주가가 너무 빠르게 앞서가고 있다는 인식이다.김일혁 KB증권 애널리스트는 “AI 성장 기대가 약해질 경우 민첩하게 빠져나오려는 투자자들이 늘어날 수 있다”며 “반대로 AI 관련주를 충분히 담지 못한 투자자들에게는 매수 기회로 보일 것”이라고 분석했다. 이어 “주가 변동성이 커질 수 있다는 점을 감안하면 급등 시 추격 매수나 급락 시 서둘러 비중을 줄이는 전술은 피해야 한다”고 조언했다.‘파괴적 상승장’에서 가장 큰 변수는 금리다. 글로벌 과잉 유동성이 언젠가 조여질 때 사모펀드 등 비공식 대출 시장에서 부실이 터질 가능성이 있다는 분석이다. 이선엽 AFW파트너스 대표는 “이런 부실은 금융 시스템 전체로 번질 수 있고 주식시장에 반대매매 등 연쇄효과를 낳을 수 있다”고 말했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com