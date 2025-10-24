2026년, AI가 세상 바꿀수록 '진짜' 찾는다[서평]

마켓 트렌드 2026

엄기홍·유은혜 지음│한국경제신문│2만2000원

2026년이 다가오는 지금 세계 정치, 기술, 산업 등 여러 차원에서 동시다발적으로 ‘빠른 변화’라는 말이 들린다. 중요한 건 어디로 흘러가는가다. ‘마켓 트렌드 2026’은 세계적 마켓 리서치 기업 입소스의 인사이트를 담아 복잡한 변화의 방향을 명확히 읽어낸다. 입소스가 바라본 2026년의 소비 트렌드의 핵심은 역설적이게도 오리지널, 근본, 인간성이다. 기술이 진화할수록 사람들은 본질로 회귀한다는 것이다. ‘마켓 트렌드 2026’은 이를 ‘5Re 시대’로 정의한다.리어슈어(Re:Assure, 정보가 많아질수록 확실한 것만 원하는 시대), 리스타트(Re:Start, 오리지널리티를 찾는 소비자와 브랜드), 리밸런스(Re:Balance, 도파민 가득한 경험 대신 의미 있는 경험을 남기는 소비를 찾는 흐름), 레볼루션(Re:volution, 진화하는 AI 생태계), 리바이탈라이제이션(Re:Vitalization, 속도보다 깊이를 원하는 트렌드), 이 다섯 개의 프레임은 독립적이지 않다. 서로 맞물려 시장 곳곳에서 나타난다. ‘마켓 트렌드 2026’은 그 흐름을 짚어내고 새로운 기회를 보여준다. 2026년이 던질 질문을 미리 알려주고 준비해야 할 답을 제시한다.1. 리어슈어(Re:Assure) – 불확실성의 시대, 확실한 것만 원한다정보 과잉 시대, 확실함을 원하는 니즈가 강해졌다. ‘NO 만우절’ 트렌드가 상징하듯 사람들은 더 이상 거짓과 가짜뉴스를 용납하지 않는다. 대신 브랜드의 진정성과 투명성을 요구한다. 권위적 메시지는 끝났다. 다정하고 인간적인 소통이 더 큰 신뢰를 만든다. 이는 마케팅을 넘어 인사관리, 고객 서비스, 심지어 개인의 SNS 활동까지 모든 영역의 새로운 기준이 됐다.2. 리스타트(Re:Start) – 오리지널리티를 찾는 움직임AI가 복잡한 일을 대신 처리하면서 사람들은 오히려 근본과 오리지널리티를 추구하게 됐다. AI 시대에 인문학적 사고의 중요성을 말하는 ‘필로테라피’ 트렌드 역시 주목할 만하다. 브랜드는 자신만의 고유한 스토리와 가치를 재발견해야 한다. 전통과 트렌드가 만나는 지점에서 새로운 비즈니스 기회가 탄생한다.3. 리밸런스(Re:Balance) – 도파민 대신 의미를 남기는 소비소비 패턴의 혁명을 보여주는 신호다. 사람들은 더 이상 자극적인 경험보다 의미 있는 경험을 원한다. ‘미코노미(Me Economy)’는 나만을 위한 경제활동의 확산을 의미한다. ‘고요소비’ 트렌드는 평온함과 안정감을 구매하는 새로운 소비 형태를 보여준다. 웰니스, 라이프스타일, 주거, 여행 산업 전반에 걸쳐 도파민 대신 의미를 남기는 소비자들을 잡기 위한 흐름이 이어진다.4. 레볼루션(Re:volution) – 진화하는 AI 생태계AI 기술 변화는 노동의 모습과 경제를 재편하고 있다. AI 기술을 활용할 수 있는 계층과 그렇지 못한 계층 간 격차가 새로운 사회 이슈가 된다. 또한 스마트 글라스의 등장은 스마트폰을 넘어선 개인 초지능 플랫폼 시대를 예고한다. ‘하이퍼 블루’는 AI가 바꾸는 화이트칼라 직종의 변화를 담았다. 어떤 직업이 사라지고 어떤 새로운 기회가 생겨나는지 구체적인 가이드라인을 제공한다.5. 리바이탈라이제이션(Re:Vitalization) – 속도보다 깊이를 원하는 흐름라이프스타일의 기준이 완전히 달라졌다. 사람들은 더 이상 빠르게 살아가는 것에 매력을 느끼지 않는다. 대신 깊이 있는 경험과 의미 있는 시간을 추구한다. 또한 생애주기별 고정된 역할에서 벗어나 개인의 관심과 역량에 따라 인생을 재설계하는 시대가 왔다.‘마켓 트렌드 2026’은 대규모 글로벌 조사 데이터와 입소스만의 체계적인 조사 방법을 통해 완성됐다. 유행의 표면이 아닌 근본적 변화의 배경을 이해하고 싶다면 지금 읽어야 할 단 한 권이다.