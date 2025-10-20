서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지./연합뉴스

‘투자 마인드’, 인간의 본성

10월 15일 서울 한 부동산 중개업소에서 정부의 '주택시장 안정화 대책' 방송이 나오고 있다. 사진=연합뉴스

실거주, 어떤 걸 고려해야 할까

집값이 오를수록 정부나 정치권의 입장에서는 그 책임을 누군가에게 떠넘기려고 한다. 그 ‘누군가’의 대상에 가장 많이 등장하는 것이 바로 ‘투기꾼’, 좋게 말하자면 투자자이다. 정부 입장에서는 집을 사는 사람을 모두 적으로 돌리기는 어려우니 실수요자는 선, 투자자는 악으로 몰아가는 것이 편할 것이다.이런 논리에 세뇌당한 일부 무주택자들은 본인은 실수요자이니 도덕적(?)으로 우위에 있다고 믿는 경향도 있다. 그런데 이것이 과연 맞을까?이 이슈는 누가 맞고 틀리다는 관점이 아니라 입장의 차이로 이해해야 한다. 예를 들어보자. 과일 가게 주인의 입장에서는 과일을 꼼꼼하게 고르는 고객은 얄미울 수밖에 없다. 그런 고객이 좋은 과일을 먼저 다 골라가면 상태가 좋지 않은 과일만 남게 되니 나중에는 제값을 받고 팔기 어려울 것이기 때문이다.이런 이유로 과일가게 주인은 매대 앞에 서서 “과일은 다 똑같으니 위에 있는 거를 가져가라”고 종용하게 되는 것이다. 가게 주인의 말을 잘 듣는 사람은 선한 고객이고 말을 무시하고 좋은 과일을 고르는 사람은 얄미운 고객이 될 것이다. 주택 시장으로 따지면 ‘실수요자’와 ‘투자자’의 차이를 구분하는 기준이 이와 다를 바 없다.하지만 고객의 입장에서는 과일은 크고 싱싱하면서 흠집이 없는 것을 골라야 한다. 같은 가격에 과일을 샀어도 매대에서 대충 집어서 나온 과일과 (가게 주인의 눈총은 받아도) 꼼꼼하게 골라서 가져 나온 과일의 질이 같을 수 없다. 심지어 같은 가격을 지불했는데도 전혀 다른 품질의 과일을 사게 되는 것이다. 이 때문에 순진하게 가게 주인의 말을 듣고 아무거나 집어 나온 고객도 다음번에는 좋은 과일을 고를 것이다.이처럼 고객의 입장과 가게 주인의 입장은 다를 수밖에 없는 것이다. 정부의 입장에서는 지금 당장 집을 살 필요가 없는 사람이 집을 사거나 본인의 자금 능력보다 더 비싼 집을 대출이나 전세를 끼고 집을 사는 행위 자체를 ‘투자’ 또는 ‘투기’로 몰아가고 싶겠지만 그 집을 사려는 사람의 입장에서 보면 좋은 과일을 먼저 고르고 싶은 인간의 자연스러운 선택에 불과하다.그런데 선천적으로 좋은 과일을 잘 골라내는 재주를 가진 사람도 있고, 그런 사람에게서 과일 고르는 법을 배워서 잘 활용하는 사람도 있다. 반면에 ‘과일이 다 거기서 거기지”라고 하는 사람도 있고 상태가 나쁜 과일을 사고서도 그것이 좋은 과일이라고 믿는 사람도 있다. 좋은 과일 고르는 법을 모르기도 하지만 그런 방법이 있다는 것 자체도 모르고 배우려는 시도도 하지 않기 때문이다.주택 시장에서도 상황은 똑같다. 본인이 무주택자이든 유주택자이든 상관없이 집을 사려면 ‘투자의 마인드’를 가지고 집을 고르는 것이 좋다.같은 집이라도 그 집에서 실거주할 생각이면 실수요자, 전세를 끼고 집을 사둘 생각이면 투자자로 구분할 수는 있겠지만 집을 고를 때는 똑같이 신중하게 골라야 한다. 그 집에서 실거주를 하든지 아니면 거주 목적 없이 전세를 끼고 사든지 간에 집을 사는 것 자체가 ‘투자’라는 뜻이다.예를 들어보자. 매매가 5억원짜리 집이 전세를 3억원에 임대 줄 수 있다고 하면 갭투자자는 2억원만 투자해서 그 집을 살 수 있지만 실수요자는 5억원을 들여서 집을 사야 한다.그런데 다른 시각으로 생각해 보자. 굳이 그 집에서 실거주하려고 하면 전세금 3억원만 있으면 되는데 왜 5억원을 내려고 할까? 주거 안정성 때문일까? 아니다. 전세로 살더라도 4년간은 보장되고 임대인의 사정에 따라 더 오래 살 수도 있다. 재산세도 임대인이 내주고, 집이 망가지면 수리도 임대인이 해준다. 나중에 그 집에서 나가라고 하면 더 좋은 다른 집으로 이사 갈 수도 있을 것이다. 그런데 왜 굳이 2억원을 더 내서 집을 사는 것일까?그 차액 2억원이 바로 투자금이다. 2억원만 더 내면 그 집에서 거주하는 것은 물론 그 집의 시세가 오르면 그 차익을 취할 수 있기 때문이다. 이런 이유로 집을 사는 행위 자체가 바로 ‘투자’라고 할 수 있다.이 개념은 쉬워 보여도 이를 이해하는 순간 선택이 달라진다. 집을 사는 행위를 ‘거주’라고만 보면 팔리지 않는 집을 살 수도 있다. 본인이 조용하고 고즈넉한 것을 좋아한다고 공동묘지 앞의 집을 사고 나서 어차피 팔 집도 아닌데 싸게 샀으니 만족한다고 생각할 것이다. 그런데 이런 집은 아무도 원치 않기 때문에 팔리지가 않는다. 시세도 당연히 오르지 않을 것이다.본인은 조용한 것이 좋다면서 평생 팔리지 않는 집에서 살다 죽었다고 해도 그 집을 유산으로 받은 자식들은 부모를 원망할 것이다. 예전에 그 돈이면 좋은 입지에 집을 사서 집값이 몇 배나 오를 수 있었는데 부모의 옹고집 때문에 물려받을 돈이 적어졌다고 원망을 할 것이다.이런 이유로 집을 살 때는 반드시 팔 때를 염두에 두어야 한다. 나만 그 집을 좋아하는 것이 아니라 다른 사람도 탐을 낼 만한 집을 사야 집값이 오르는 것이다. 더 나아가 지금은 다른 사람이 그 집의 가치를 미처 알아보지 못해서 싸지만 나중에 호재가 실현되면 (예를 들어 집 앞에 전철역이 개통되면) 그 집은 크게 오르는 것이다.“나는 아이가 없고 앞으로도 가질 계획이 없으니 학군이 나빠도 상관없어”라고 생각하는 것도 투자 마인드가 아니다. 나중에 그 집을 사줄 사람은 학군이 나쁘다는 이유로 그 집을 외면할 가능성이 아주 높기 때문이다.이렇듯 그 집이 실거주할 목적이든 아니면 임대를 할 목적이든 상관없이 ‘투자’의 마인드로 집을 사야 하는 것이다.많은 사람들이 투자용 주택은 까다롭게 골라도 실거주할 목적으로 사는 것은 본인의 맘에만 들면 되는 것으로 착각하지만 현실은 정반대다. 실거주용으로 사는 것은 훨씬 까다롭게 선택해야 하는 것이다. 그렇다면 실거주용 주택을 고르는 선택 기준은 무엇일까?실거주용 주거지를 선택하는 데는 여러 기준이 있겠지만 중요한 것은 크게 네 가지다.첫째는 출퇴근 편의성이다. 서울에 직장이 있는 사람이 고향을 떠나기 싫다고 지방에서 출퇴근할 수는 없기 때문이다. 출퇴근 시간은 삶의 질과 직결된다. 하루에 일하는 시간은 비슷한데 출퇴근하는 데 시간을 너무 많이 허비하면 가족이나 본인을 위해 사용할 시간이 그만큼 줄어들기 때문이다.둘째는 학군이다. 자녀가 있는 경우 학군은 상당히 중요하다. 그 지역의 학업 분위기는 자녀의 미래에 영향을 끼치기 때문이다. 자녀가 없거나 아직 어린 사람들은 이 부분에 대해 간과하게 되는데 문제는 나중에 본인이 산 집을 팔려고 할 때 학군이 나쁘면 (자녀를 가진) 실수요자들은 꺼려 한다는 것이다. 이 때문에 현재 자녀 유무와 상관없이 학군 문제도 고려해야 한다.셋째는 투자 가치이다. 아무리 실거주용이라고 하지만 자산의 대부분이 들어가 있기 때문에 집값이 시장 평균치보다 적게 오르면 손해라 하겠다. 나중에 다른 곳으로 갈아타기를 할 수 없기 때문이다.예를 들어 5년 전에 A아파트와 B아파트 모두 5억원이었는데 어떤 사람이 친정이 가깝다는 이유 등 개인적인 이유로 A아파트를 선택했고 5년이 흐른 시점에 A아파트는 그대로 5억원이고, B아파트는 10억원으로 올랐다고 가정해 보자. 이 경우 상당히 속 쓰릴 것이다. 문제는 그다음이다. 5년 전에는 이 사람이 A아파트이든 B아파트이든 아무 곳이나 살 수 있었다. 그런데 지금은 B아파트로 이사 가기에는 자금이 부족한 것이다. 돈이라는 현실에 막혀 거주 이전의 자유가 제약되는 것이다. 이래서 한 채를 사더라도 본인이 편한 곳이 아니라 시장 평균 상승률 이상으로 올라줄 지역에 사야 하는 것이다.넷째는 가격이다. 본인의 예산과 소득 수준에 맞는 거주지를 찾는 것이 좋다. 눈만 높아서 너무 비싼 것을 찾는다면 나중에 고통이 수반된다. 본인의 여력을 벗어나서 ‘영끌’해서 무리하게 진입을 해도 다른 것 때문에 본인은 물론 어린 자녀가 상처받는 경우가 있을 수 있다. 그 지역의 주변 이웃은 그 집만 있는 사람이 아니라 다른 자산도 많고 소득도 높을 가능성이 많기 때문이다. ‘똘똘한 한 채’ 열풍 때문에 이런 곳에 투자 목적으로 내집 마련을 한 경우라면 자산이나 소득 수준이 조금 더 올라갔을 때 실거주를 하는 것이 좋을 수 있겠다.