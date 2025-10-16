최보윤 의원 "공정한 제도 운영 위해 공개 원칙 강화해야"

최보윤 의원

국회 보건복지위원회 소속 최보윤 의원(국민의힘)이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 '4대 보험 고액·상습 체납자 인적사항 공개 현황 (2020~2025년)'자료에 따르면, 법률상 공개 기준을 충족한 체납자 가운데 절반 이상이 실제로는 비공개 처리된 것으로 드러났다.공개기준은 2022년과 2024년 두 차례 강화된 이후, 납부기한 다음날부터 1년이 경과한 체납자 중 △ 건강보험은 체납액 1천만 원 이상, △ 국민연금은 2천만 원 이상 , △ 고용·산재보험은 5천만 원 이상일 경우로 규정돼 있다.고액체납자 공개 현황을 연도별로 살펴보면, 2020 년 전체 48,884건 중 18,062건이 공개되어 공개율은 약 37%, 2021년 전체 50,568건 중 19,563건(39%), 2022년 전체 38,468건 중 16,830건 (44%), 2023년 전체 28,185건 중 14,457건(51%), 2024년 전체 29,465건 중 13,688건(46%)에 그쳤다.공개율은 매년 절반에도 미치지 못하거나 간신히 절반 수준에 머물렀다.비공개 사유를 살펴보면, 매년 절반 이상이 ‘선별제외’로 처리됐다 . 선별제외란 보험료정보공개심의위원회의 심의·의결에 따라 체납자의 납부 능력과 인적사항 공개의 실익이 없다고 인정하는 경우다.구체적으로 보면, ▲2020 년 전체 체납자 30,822건 중 26,192건(85%), ▲ 2021년 31,005건 중 24,360건(79%), ▲ 2022년 21,638건 중 15,382건 (71%), ▲ 2023년 13,728건 중 7,745건 (56%), ▲ 2024년 15,777건 중 9,962건(63%) 이 선별제외로 분류됐다.최보윤 의원은 "고액 상습 체납자 명단을 공개하겠다고 해놓고 절반 이상을 가려버린다면 국민 입장에서는 제도의 실효성을 믿기 어렵다"며 "특히 선별제외가 남발되면서 제도의 신뢰성마저 흔들리고 있다"고 지적했다.이어 "공개 제도가 반쪽짜리에 머물지 않도록, 체납자 정보 공개 원칙을 강화하고 예외 적용을 최소화해야 한다"며 "국민이 납득할 수 있는 공정한 제도 운영이 필요하다"고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com