누베이스, 이네스따떼 콤부차와 함께 감사 이벤트 진행

서울 스테이크 웜볼, 출시 3개월 만에 1,000개 판매 돌파

헬시 다이닝 브랜드 누베이스(NUBASE)는 콤부차 브랜드 이네스따떼(in estate)와 웰니스 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 이번 협업은 ‘하루의 밸런스를 완성하는 한 끼와 한 모금’이라는 주제로 진행된다.이번 이벤트는 누베이스의 시그니처 메뉴 ‘서울 스테이크 웜볼’이 출시 3개월 만에 누적 판매 1,000개를 돌파한 것을 기념해 마련된 행사로, 고객 성원에 대한 감사의 의미를 담았다.이벤트는 10월 16일부터 11월 15일까지 누베이스 신사점 오프라인 매장에서 진행되며, 기간 내 ‘서울 스테이크 웜볼’을 구매한 고객에게는 이네스따떼의 납작복숭아 콤부차 본품(10포, 1BOX)가 증정된다. 수량은 한정되어 있으며, 조기 소진 시 이벤트는 자동 종료된다.누베이스 신이주 대표는 “서울 스테이크 웜볼은 단백질과 풍미의 균형을 갖춘 누베이스의 대표 메뉴로, 짧은 기간 안에 많은 사랑을 받은 점에 깊이 감사드린다”며 “누베이스가 지향하는 ‘균형 잡힌 한 끼’와 이네스따떼의 ‘삶의 회복’이라는 철학이 만나 고객들에게 더욱 완성도 높은 웰니스 경험을 선사할 것”이라고 전했다.이네스따떼는 납작복숭아의 부드러운 향과 상쾌한 발효감이 특징인 파우더형 콤부차 브랜드다.누베이스는 신선한 재료와 정제된 레시피로 균형 잡힌 식문화를 제안하는 웰니스 다이닝 브랜드다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com