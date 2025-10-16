부산신항 배후주거지 ‘부경경마공원역 디에트르 더 리버’에 관심

최근 부산신항 일대에서 직주근접 단지에 대한 실수요자 선호가 높아지고 있다. 산업단지와 물류기업이 밀집한 부산 강서구 범방동 일대가 신항 배후주거지로 주목받으면서, 이 지역에 들어서는 대방건설 ‘디에트르 더 리버’에 실수요자의 관심이 꾸준히 이어지고 있다.‘부경경마공원역 디에트르 더 리버’는 부산신항 배후 국제물류도시 내에 조성되는 공공지원 민간임대 아파트로, 입주에 대한 초기 자금 부담이 낮은 구조다. 전 세대 전세형으로 공급돼 월세 부담이 없으며, 8년간 안정적인 거주가 가능하다. 청년·신혼부부·고령자 등 특별공급 대상자에게는 시세 대비 70% 수준의 임대가가 적용돼 실질적인 주거비 절감 효과를 제공한다.특히 부산신항은 항만 물동량이 꾸준히 증가하며 산업·물류 클러스터가 확장되는 지역이다. 이러한 변화에 따라 근로자·협력업체 종사자 중심의 상주 인구가 늘어나면서 배후도시 내 직주근접 주거 수요가 꾸준히 창출되고 있다. 이 가운데 ‘디에트르 더 리버’는 부산신항 산업단지와 인접해 차량 10분대 출퇴근이 가능해, 실수요자에게 실질적인 직주근접 이점을 제공한다.생활 인프라도 풍부하다. 차량 10분대 내에는 스타필드시티 명지, 롯데프리미엄아울렛 김해점, 더현대 부산(2027년 예정) 등 대형 복합쇼핑몰이 위치해 있으며, 단지 앞에는 수변공원 ‘녹산고향동산’이 위치해 있다. 일부 세대에서는 낙동강 리버뷰를 확보할 수 있어 쾌적한 주거환경도 갖췄다.대방건설 관계자는 "산업단지 인근 거주 수요가 빠르게 늘고 있다"며 "부산신항의 산업·물류 성장세와 함께 배후주거지로서의 가치가 높아지는 만큼 ‘디에트르 더 리버’에 대한 관심도 지속될 것"이라고 전했다.‘디에트르 더 리버’ 견본주택은 부산 강서구 명지동 일원에 마련돼 있으며, 상시 방문 상담이 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com