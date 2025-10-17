보가, 카니발 로우·하이리무진 ‘보가9 베가’ 시리즈 3종 선보여

카니발 하이리무진 특장차 전문 기업 ㈜보가는 새로운 리무진 라인업 ‘보가9 베가’ 시리즈를 공식 출시했다. 이번 라인업은 ‘보가9 베가S’, ‘보가9 베가 하이’, ‘보가9 베가 로우’ 등 3종으로 구성됐으며, 각 모델은 용도와 예산에 따라 선택할 수 있도록 차별화됐다.세 모델 모두 공통적으로 탑승자의 공간 활용과 편의성을 고려한 설계가 적용됐다. 2열과 3열에는 통합 전동 레일 시스템이 기본 탑재돼 좌석 배치를 유연하게 변경할 수 있으며, 보가9의 자체 개발 전동 의전 시트는 국내 안전 인증을 완료했다. 전 좌석은 최고급 나파가죽으로 마감됐으며, 열선 및 통풍 기능이 기본 사양으로 제공된다. 특히 1열 조수석과 2열 좌석에는 마사지 기능이 적용됐다.안전성과 공간성 역시 강화됐다. 전동 시트에는 끼임 방지 기능이 포함됐고, 3열 공간은 기존 대비 약 15cm 확장돼 후방 거주성이 개선됐다. 또한 2열 회전 시트는 국내 리무진 시트 중 가장 낮은 높이를 구현해 편안한 착좌감과 승하차 편의성을 높였다.상위 모델인 ‘보가9 베가S’은 PC 기반 고성능 멀티미디어 시스템을 중심으로 구성됐다. 55인치 천장형 디스플레이와 앰비언트 조명이 기본 사양으로 포함되며, 전용 시그니처 트림으로 판매된다. 중간급 모델 ‘보가9 베가 하이’는 스마트 TV 기반 멀티미디어 시스템을 적용해 주요 기능을 유지하면서도 가격 부담을 낮췄다. 여기에 전용 DSP 오디오 시스템과 2열 터치스크린 컨트롤러가 제공돼 좌석, 공조, 조명 등을 직관적으로 제어할 수 있다.‘보가9 베가 로우’는 전고를 낮춘 로우 루프 설계가 특징이다. 기본 편의 사양을 유지하면서도 가격 경쟁력을 갖췄으며, 2열 터치스크린 제어 시스템 역시 탑재됐다.전 모델 바닥에는 보가9이 자체 개발한 프리미엄 세라믹 플로어가 기본 적용된다. 마감 소재는 우드, 화이트 대리석, 블랙 대리석 중에서 선택할 수 있어 실내 인테리어 완성도와 개인 취향을 반영할 수 있다.㈜보가 관계자는 “보가9 베가 시리즈는 전 좌석 전동화와 통합 제어 시스템을 기반으로 설계돼 편의성과 품질의 균형을 고려했다”며 “앞으로도 지속적인 기술 고도화를 통해 고급 리무진 시장에서 다양한 선택지를 제공하겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com