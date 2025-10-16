서울 시내 전통시장에 붙어있는 온누리상품권 가맹점 팻말. 사진=연합뉴스

중소벤처기업부 제공

중소벤체기업부는 ‘상생소비지원금(상생페이백)’제도 신청자가 접수 한 달만에 1058만 명에 달했으며 이중 415만 명이 9월분 페이백을 지급 받았다고 16일 밝혔다.페이백 지급 대상자에게는 총 2414억 원이 디지털 온누리상품권 형태로 환급됐으며 1인당 평균 8155원이 돌아갔다.상생페이백은 만 19세 이상 국민을 대상으로 9~11월까지 월별 카드소비액이 전년도 월평균보다 증가한 경우 증가분의 20%(월 최대 10만원)를 디지털 온누리상품권으로 환급해 주는 사업이다.단 백화점·대형마트·온라인쇼핑·명품·유흥업소 등은 실적에서 제외된다.온라인 결제도 제외되지만 배달앱 현장결제는 인정된다. 세금·공과금·현금결제·계좌이제 등은 해당 되지 않는다.지역분포를 보면 수도권(서울. 경기.인천)이 54%, 비수도권에서는 부산(6.4%), 경남(6.0%) 순으로 많았다. 연령별로는 30대가 25.4%, 40대 24.8%, 50대 19.6% 순이었다.페이백 지급 대상자는 총 신청자의 41% 수준인 415만 명으로 이번 소비 진작 정책이 약 1조 2070억 원 규모의 소비 효과를 유발했다고 중기부는 분석했다.이달 10일 이후 신청한 경우에도 9월 소비 증가분이 있다면 11월 15일에 소급지급된다. 신청은 자동으로 되지 않으며 11월 30일 자정까지 상생페이백 홈페이지에서 신청해야 한다.단 매일 밤 23시30분부터 다음날 0시30분은 시스템 점검으로 신청이 불가능하며 온라인이 어려운 경우 전통시장 상인회, 소상공인지원센터, 우리·국민·농협은행 등에서 안내받을 수 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com