국내외 핵심 ESG(환경·사회·지배구조) 뉴스를 선별해 전달합니다.

석유화학 업체가 밀집해 있는 전남 여수시 여수국가산업단지에서 하얀 수증기가 올라오고 있다. 사진=연합뉴스

유엔 세계기상기구(WMO)는 2024년 전 세계 이산화탄소 평균 농도가 전년보다 3.5ppm 증가해 1957년 현대식 관측이 시작된 이후 최대 폭으로 늘었다고 15일 보고서를 통해 밝혔다. 남미 대형 산불과 엘니뇨로 인한 고온·가뭄이 배출량을 키운 데다, 육상·해양 흡수원의 탄소 흡수 능력 약화가 겹친 것으로 분석됐다. 메탄(CH₄)과 아산화질소(N₂O) 농도도 사상 최고치를 기록했다. WMO는 “탄소 흡수원의 효율이 떨어지면 대기 중 잔존 CO₂가 늘어나 지구 온난화가 가속될 수 있다”고 경고했다.유럽연합(EU)이 2026년 탄소국경조정제도(CBAM) 시행을 앞두고 주요 교역국을 상대로 ‘탄소가격제(ETS) 외교전’을 강화하고 있다고 16일 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다. 유럽연합 집행위원회(EC)는 지난 1년간 국제 탄소가격 태스크포스를 운영하며 40여 개국과 협력해 배출권거래제 확산을 추진해왔다.브라질과 터키는 EU 지원을 받아 자국 ETS 법제를 새로 마련했고, 일본도 자발적 제도에서 의무제도로 전환했다. 중국은 알루미늄·철강·시멘트 등 CBAM 적용 산업을 포함하도록 ETS를 확대한 데 이어 50개 이상의 세부 표준을 담은 탄소회계 시스템을 연내 구축할 계획이다. 봅커 훅스트라 EU 기후담당 집행위원은 “탄소가격제는 매우 효율적인 외교 수단”이라며 “유럽의 20년 ETS 경험을 공유해 국제 표준화를 이끌겠다”고 말했다.메타·아마존·마이크로소프트·구글 등 미국 빅테크 기업의 온실가스 배출 산정 방식이 논란에 휩싸였다. 15일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이들 기업은 재생에너지인증서(REC)를 구매해 전력 사용 배출을 상쇄해왔으나, 국제 온실가스 회계기준(GHG 프로토콜)이 스코프2 개편을 예고하면서 제도 변화가 예상된다.새 기준에는 시간대별 24시간 전력 매칭(24/7)과 지역 기반 보고 강화가 포함될 전망이다. 이 경우 전력 생산이 어려운 시간대에 태양광 REC 등을 사용하는 데 제약을 받을 전망이다. 미국 공화당 소속 주 법무장관 16명은 REC 활용의 “오해 소지”를 지적했고, 구글은 개편 방향에 지지를 표했다.권대영 금융위원회 부위원장은 국제지속가능성기준위원회(ISSB)와 한국지속가능성기준위원회(KSSB)가 15일 공동 개최한 세미나 축사에서 “조속히 구체적인 ESG(환경·사회·지배구조) 공시 기준과 로드맵을 마련해 국회 및 이해관계자와 긴밀히 논의해 나가겠다”고 밝혔다.그는 미국·EU 기업의 자발적 공시 확산 추세를 언급하며, 중대재해·정보침해 예방, 일반 주주 권익 보호 등을 정책 방향으로 제시했다. 이번 세미나는 국제 기준과 국내 제도의 연계를 강화하기 위한 취지로 열렸다.국제해사기구(IMO)가 14일 열린 런던 특별회기에서 ‘넷제로 프레임워크’ 도입을 최종 조율 중이다. 연료의 온실가스 집약도(GFI) 기준을 충족하지 못한 선박에는 t당 100달러(약 14만 원)에서 480달러(약 67만2000원)의 탄소요금이 부과되고, 기준을 초과 달성한 선박에는 크레디트가 부여되는 방안이 유력하다. 기후솔루션은 제도 시행 시 2030년부터 해운업계 연간 부담이 약 1조4000억 원에 이를 것으로 추정했다. 또 기후솔루션은 "한국 정부는 이미 ‘2050 국제해운 탄소중립’을 선언한 만큼, 이번 특별회기에서 중기조치 채택에 찬성표를 던지고 조선·해운사 규제 대응 지원정책을 강화해야 한다"고 주장했다.이승균 한경ESG 기자 csr@hankyung.com