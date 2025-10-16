LIG넥스원이 10월 15일 위성·레이저체계 개발 및 양산에 최적화된 체계 조립동을 준공했다. 사진은 행사에 참석한 주요 인사들이 기념사진 촬영을 하고 있다. 사진=LIG넥스원

LIG넥스원이 15일 대전광역시 대전하우스에서 위성․레이저체계 조립동 준공식을 개최했다.이날 행사에는 구본상 LIG 회장, 신익현 LIG넥스원 대표를 비롯해 육·해·공군과 방위사업청, 기상청, 해양경찰청, 대전시 등 유관기관과 국방과학연구소, 국방기술진흥연구소, 한국항공우주연구원, 한국천문연구원 등 관계자들이 참석했다.총 1000억여원을 투자해 완공된 위성․레이저체계 조립동은 청정실, 항온항습실, 국내 최초 수평형 근접전계 챔버를 포함해 초 고출력 레이저 무기체계 제조 및 양산에 최적화된 장비 및 설비를 갖췄다. 위성정보 활용을 위한 첨단위성영상활용실도 마련했다.체계 조립동에서는 정지궤도 공공복합통신위성 탑재체, 천리안 위성 5호, 다목적실용위성 8호 등 다양한 국가·국방 위성의 체계 조립 및 시험이 가능하며, 첨단위성영상활용실에서는 위성정보 활용을 위한 획득 영상 DB 구축 및 활용서비스를 관리할 예정이다.레이저체계 조립동에서는 개인이 휴대가능한 레이저 소화기부터, 드론, 미사일, 포탄 등 다양한 위협에 대응하는 초 고출력 레이저 무기체계의 조립과 시험까지 폭넓게 활용할 수 있게 되어, 레이저 무기체계 개발 및 성능 검증 역량이 크게 향상될 것으로 기대된다.신익현 LIG넥스원 대표는 “위성·레이저체계 조립동에서 탄생할 모든 제품은 우리 기술진의 열정과 장인정신, 국가안보에 대한 사명감이 담겨 있다”며 “이 시설을 기반으로 세계 최고 수준의 신뢰성과 품질이 보장된 위성․레이저체계의 본격적인 양산 시대를 열어갈 것”이라고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com