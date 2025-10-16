대홍기획-아동권리보장원 런웨이 투 홈 캠페인. 사진=대홍기획

대홍기획이 아동권리보장원과 함께 실종아동 찾기에 대한 사회적 관심을 높이고, 장기실종아동에 대한 정보를 보다 널리 확산하기 위한 사회공헌 캠페인 ‘런웨이 투 홈(Runway to Home)’을 선보였다고 밝혔다.이번 캠페인은 대홍기획 AI 스튜디오 기술을 활용해 실종 당시 아동의 사진을 학습하고, 현재의 추정 모습을 생성해 가상 패션쇼 형식의 영상으로 구현한 것이다.영상에는 실종 당시 아동의 모습과 AI가 추정한 현재 모습이 함께 런웨이를 걷는 장면이 연출되어, 실종아동의 변화상을 직관적으로 보여주며 사회적 관심과 제보를 유도하고자 했다.특히 헤어·의상 등 스타일링에 따라 사람의 인상이 달라진다는 점에 착안해, 다양한 모습을 담은 영상을 제작한 것이 핵심이다.AI 기술로 실종아동의 현재 모습을 예측하는 시도는 꾸준히 있었지만, ‘런웨이 투 홈’ 캠페인처럼 스타일별로 구현한 사례는 이번이 처음이다.이 캠페인은 실종아동을 기억하거나 찾고자 하는 사람들에게 연관성을 유추할 수 있는 실마리를 제공해 제보 가능성을 높이는 데 목적이 있다.대홍기획과 아동권리보장원이 함께한 ‘런웨이 투 홈’ 캠페인은 아동권리보장원 유튜브와 서울 주요 지역의 옥외광고를 통해 만나볼 수 있다.대홍기획 관계자는 “대홍기획 AI 스튜디오의 기술과 크리에이티브의 접점을 통해 사회적 메시지를 효과적으로 전달하고자 했다”며, “앞으로도 다양한 방식으로 사회적 책임을 실천하겠다”고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com