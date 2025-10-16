최태원 SK그룹 회장이 10월 16일 오후 미국 출장을 위해 서울 김포비즈니스항공센터를 통해 출국하고 있다. 사진=연합뉴스

최태원 SK그룹 회장이 16일 대법원의 판기환송 결정으로 1조 4000억원에 육박하던 이혼 소송 재산분할금 부담을 털어낸 것에 대해 "법원의 판단에 대해선 더 이상 할 말이 없다"고 밝혔다.재계에 따르면 최 회장은 이날 오후 미국 출장을 위해 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SCBAC)에 도착한 자리에서 대법원 판결에 대한 소감을 묻자 이같이 답했다.최 회장은 "어려운 경제 현안들이 상당히 많다"며 "열심히 최선을 다해서 우리 경제에 기여가 되도록 열심히 해보겠다"고 말했다.최 회장은 손정의 소프트뱅크 회장의 초청으로 미국 플로리다주 마러라고 리조트에서 열리는 행사에 참석하기 위해 미국으로 출국했다.최 회장은 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김동관 한화 부회장 등과 함께 이번 주 도널드 트럼프 미국 대통령과 플로리다주 마러라고 리조트에서 회동한다.이날 대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 최 회장과 노소영 아트센터나비 관장 간 이혼소송 상고심 선고에서 "원고(최 회장)가 피고(노 관장)에게 재산분할로 1조3808억원을 지급하라"고 한 원심판결을 깨고 사건을 서울고법에 돌려보냈다.2심에서 1조3808억원까지 치솟았던 재산분할 규모는 파기환송심을 거쳐 대폭 줄어들 것이란 전망이 나오고 있다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com