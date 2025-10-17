특히 민생회복 소비쿠폰 효과 영향으로 도소매·숙박음식점업 등 서비스업 고용이 개선되는 흐름이 뚜렷했다.
반면 제조업·건설업 등 양질의 일자리와 청년층 고용 부진은 계속됐다.
통계청이 17일 발표한 9월 고용동향에 따르면 지난 달 취업자 수는 2천915만4천명으로 1년 전보다 31만2천명 증가했다.
작년 2월 32만9천명 늘어난 뒤로 가장 큰 폭의 증가세다. 취업자 수 증가 폭은 올해 들어 5월(24만5천명)을 제외하고 매달 10만명대를 맴돌았다.
산업별로 보면 서비스업 중심으로 고용 개선세가 뚜렷했다. 지난 7월 집행이 시작된 민생 회복 소비쿠폰이 일부 영향을 미쳤다는 것이 정부 분석이다.
도소매업 취업자는 2만8천명 늘며 2017년 11월(4만6천명) 이후 가장 큰 폭의 증가세를 기록했다.
숙박·음식점업 취업자도 2만6천명 늘었다. 올해 3월(5만6천명) 이후 최대 폭 증가다.
반면 제조업은 6만1천명 줄며 15개월 연속 내리막을 기록했다. 건설업도 8만4천명 감소했다.
연령별로는 30대(13만3천명)와 60세 이상(38만1천명)을 제외한 나머지 연령대에서 모두 취업자가 줄었다. 특히 청년층(15∼29세)은 14만6천명 줄며 감소 폭이 가장 컸다.
