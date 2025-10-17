한경DB

9월 취업자 수가 30만명 이상 늘며 19개월 만에 가장 큰 폭 증가세를 기록했다.특히 민생회복 소비쿠폰 효과 영향으로 도소매·숙박음식점업 등 서비스업 고용이 개선되는 흐름이 뚜렷했다.반면 제조업·건설업 등 양질의 일자리와 청년층 고용 부진은 계속됐다.통계청이 17일 발표한 9월 고용동향에 따르면 지난 달 취업자 수는 2천915만4천명으로 1년 전보다 31만2천명 증가했다.작년 2월 32만9천명 늘어난 뒤로 가장 큰 폭의 증가세다. 취업자 수 증가 폭은 올해 들어 5월(24만5천명)을 제외하고 매달 10만명대를 맴돌았다.산업별로 보면 서비스업 중심으로 고용 개선세가 뚜렷했다. 지난 7월 집행이 시작된 민생 회복 소비쿠폰이 일부 영향을 미쳤다는 것이 정부 분석이다.도소매업 취업자는 2만8천명 늘며 2017년 11월(4만6천명) 이후 가장 큰 폭의 증가세를 기록했다.숙박·음식점업 취업자도 2만6천명 늘었다. 올해 3월(5만6천명) 이후 최대 폭 증가다.반면 제조업은 6만1천명 줄며 15개월 연속 내리막을 기록했다. 건설업도 8만4천명 감소했다.연령별로는 30대(13만3천명)와 60세 이상(38만1천명)을 제외한 나머지 연령대에서 모두 취업자가 줄었다. 특히 청년층(15∼29세)은 14만6천명 줄며 감소 폭이 가장 컸다.강홍민 기자 khm@hankyung.com