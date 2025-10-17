▲사진: 유사나헬스사이언스코리아 제공

글로벌 세포과학 뉴트리션 전문기업 유사나헬스사이언스코리아(이하 유사나)가 프로농구 수원 KT 소닉붐과 2025-26 시즌 공식 뉴트리션 후원 협약을 이어간다고 밝혔다.2020년부터 5년 연속 후원을 지속한 유사나는 KT 소닉붐의 공식 뉴트리션 파트너로서 견고한 신뢰 관계를 구축하고 있다.KT 소닉붐은 지난 2024-25 시즌 정규리그 4위를 기록한 데 이어, 이번 시즌 개막전 승리와 첫 홈경기 매진을 달성하며 상승세를 이어가고 있다. 유사나는 KT 소닉붐 선수 개개인의 컨디션과 영양 요구에 맞춘 맞춤형 뉴트리션 제품을 제공해, 시즌 전반에 걸쳐 선수들의 체력 관리와 경기력 향상을 적극 지원할 계획이다.KT 소닉붐 선수들이 가장 좋아하는 유사나의 대표 제품인 ‘헬스팩’은 1포에 14종 비타민, 9종 미네랄, 7가지 식물 부성분을 포함한 총 30가지 핵심 영양소를 담고 있어 선수들이 경기 일정 중에도 간편하게 섭취할 수 있다. 특히, 국제적으로 공신력 있는 NSF 인터내셔널 스포츠 인증을 받아 도핑 우려 없이 안전하게 섭취가 가능하다.2025-26 시즌 동안 KT 소닉붐 선수단의 유니폼, 수원 KT 소닉붐 아레나 등에서 유사나 브랜드 로고를 확인할 수 있으며, 홈경기 현장에서는 유사나 제품을 활용한 다채로운 팬 이벤트 등도 펼쳐질 예정이다.유사나 북아시아 총괄 홍긍화 지사장은 "올해로 5년째 KT소닉붐과 뉴트리션 파트너로 함께하게 되어 뜻깊다”며, “높아진 프로농구 팬들의 기대에 부응할 수 있도록 과학적으로 설계된 유사나의 뉴트리션을 통해 KT 소닉붐 선수들이 최고의 경기력을 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 전했다.한편 유사나는 자사 스포츠 후원 프로그램인 ‘유사나 스포츠선수 활동을 통해 한국농구연맹(KBL), 프로농구 수원 KT 소닉붐 뿐만 아니라 프로야구 KT위즈, 미국 메이저리그 이정후, 스피드스케이팅, 쇼트트랙, 유도, 리듬체조, 복싱, 근대5종, 골프 등 수많은 종목 국가대표 엘리트 선수 등 다양한 종목의 선수들을 후원하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com