17일 국민의힘 조경태 의원은 이번 국정감사에서 aT의 부실한 수급 예측과 직무 태만을 강하게 질타하며 민생 물가 안정을 위한 근본적인 시스템 개혁을 촉구했다.
조 의원실이 확보한 감사원 보고서 등에 따르면 2024년 9월 배추 도매가격은 전월 대비 45.6% 급등했다. 그러나 이는 해마다 반복되는 구조적 문제였고 사전에 충분히 예측 가능했던 상황이라는 것이 조의원의 설명이다.
그럼에도 불구하고 aT는 7~8월 가격이 안정적이던 시기 위기 단계가 ‘하락’ 또는 ‘안정’수준임에도 불구하고 비축물량 9000톤 중 97%를 조기 방출했다. 정작 9월 가격 폭등기에는 전체 물량의 3%밖에 남아 있지 않아 가격 안정을 위한 개입이 사실상 불가능했다.
이는 aT가 시장 상황을 외면한 채 기존의 경직된 방출계획을 기계적으로 따른 것으로 국민 밥상 물가를 지켜야 할 책무를 저버린 명백한 ‘직무 태만’이라는 것이 조 의원의 지적이다.
조 의원은 “유통공사가 손을 놓고 지켜보는 사이 배추가격이 4만원대까지 치솟았고 국민들의 밥상 물가는 무방비로 노출됐다”며 “가격을 안정시킬 실질적인 내부 통제장치를 반드시 관철시키겠다”고 강조했다.
또 조 의원은 경직된 비축물자 방출계획을 즉각 폐기하고 시장 상황에 기민하게 대응하며 가이드라인을 철저히 준수할 수 있는 시스템 마련을 강력히 요구할 방침이다.
