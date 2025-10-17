서울 한 대형마트에 진열된 배추. 2025.7.28 사진=연합뉴스

한국농수산식품유통공사(이하 aT)가 자체 수급관리 지침을 어기고 가격이 오르기 전 대부분의 배추 비축물량을 방출한 사실이 드러났다. 결과적으로 배춧값 급등을 막지 못한 채 ‘금배추’대란을 사실상 방치했다는 지적이 제기됐다.17일 국민의힘 조경태 의원은 이번 국정감사에서 aT의 부실한 수급 예측과 직무 태만을 강하게 질타하며 민생 물가 안정을 위한 근본적인 시스템 개혁을 촉구했다.조 의원실이 확보한 감사원 보고서 등에 따르면 2024년 9월 배추 도매가격은 전월 대비 45.6% 급등했다. 그러나 이는 해마다 반복되는 구조적 문제였고 사전에 충분히 예측 가능했던 상황이라는 것이 조의원의 설명이다.그럼에도 불구하고 aT는 7~8월 가격이 안정적이던 시기 위기 단계가 ‘하락’ 또는 ‘안정’수준임에도 불구하고 비축물량 9000톤 중 97%를 조기 방출했다. 정작 9월 가격 폭등기에는 전체 물량의 3%밖에 남아 있지 않아 가격 안정을 위한 개입이 사실상 불가능했다.이는 aT가 시장 상황을 외면한 채 기존의 경직된 방출계획을 기계적으로 따른 것으로 국민 밥상 물가를 지켜야 할 책무를 저버린 명백한 ‘직무 태만’이라는 것이 조 의원의 지적이다.조 의원은 “유통공사가 손을 놓고 지켜보는 사이 배추가격이 4만원대까지 치솟았고 국민들의 밥상 물가는 무방비로 노출됐다”며 “가격을 안정시킬 실질적인 내부 통제장치를 반드시 관철시키겠다”고 강조했다.또 조 의원은 경직된 비축물자 방출계획을 즉각 폐기하고 시장 상황에 기민하게 대응하며 가이드라인을 철저히 준수할 수 있는 시스템 마련을 강력히 요구할 방침이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com