17일 정 대표는 국회최고위원회에서 “어제 코스피가 3748선을 돌파했다. 연초 2398 대비 무려 56%나 상승한 놀라운 수치”라며 이같이 말했다.
이어 “이 기록은 우리 경제의 저력에 대한 신회가 전세계적으로 확산되고 있음을 보여준다"며 "지난 4개월 이재명 정부의 노력이 숫자로 증명되고 있다"고 강조했다.
정 대표는 이재명 대통령의 발언을 인용해 "주식시장 선진화는 국민을 부자로 국민을 부자로 만드는 가장 빠른 길”이라며 “민주당은 기업가치 제고, 자본시장 정상화, 코스피 5000 시대를 실현하고 국민 모두가 그 성과를 함께 나누는 경제 구조를 만들어가겠다”고 말했다.
한편 정 대표는 국정검사에서 ‘쿠팡 일용직 노동자 퇴직금 미지급 사건’ 관련 외압 의혹을 폭로한 문지석 광주지검 부장검사의 주장에도 언급했다.
그는 “검찰이 가야 할 길을 보여줬다”며 “문지석 검사의 양심이 묻히지 않으려면 검찰 개혁을 완수해야 한다. 이제 검찰도 국민 앞에 서는 것을, 국민 눈높이에 맞는 개혁을 피할 수는 없을 것”이라고 말했다.
또 정 대표는 “쿠팡 외압 사건의 실체적 진실도 끝까지 밝히겠다. 부당한 지시를 내린 자에게 응당한 책임을 물을 때까지 한순간도 긴장의 끈을 놓지 않겠다”고 덧붙였다.
