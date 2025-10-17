최고위원회의에서 발언하는 정청래 더불어민주당 대표 사진=연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 “코스피 4000시대가 코앞”이라며 이재명 정부의 경제 성과를 주식시장이 수치로 입증하고 있다고 평가했다.17일 정 대표는 국회최고위원회에서 “어제 코스피가 3748선을 돌파했다. 연초 2398 대비 무려 56%나 상승한 놀라운 수치”라며 이같이 말했다.이어 “이 기록은 우리 경제의 저력에 대한 신회가 전세계적으로 확산되고 있음을 보여준다"며 "지난 4개월 이재명 정부의 노력이 숫자로 증명되고 있다"고 강조했다.정 대표는 이재명 대통령의 발언을 인용해 "주식시장 선진화는 국민을 부자로 국민을 부자로 만드는 가장 빠른 길”이라며 “민주당은 기업가치 제고, 자본시장 정상화, 코스피 5000 시대를 실현하고 국민 모두가 그 성과를 함께 나누는 경제 구조를 만들어가겠다”고 말했다.한편 정 대표는 국정검사에서 ‘쿠팡 일용직 노동자 퇴직금 미지급 사건’ 관련 외압 의혹을 폭로한 문지석 광주지검 부장검사의 주장에도 언급했다.그는 “검찰이 가야 할 길을 보여줬다”며 “문지석 검사의 양심이 묻히지 않으려면 검찰 개혁을 완수해야 한다. 이제 검찰도 국민 앞에 서는 것을, 국민 눈높이에 맞는 개혁을 피할 수는 없을 것”이라고 말했다.또 정 대표는 “쿠팡 외압 사건의 실체적 진실도 끝까지 밝히겠다. 부당한 지시를 내린 자에게 응당한 책임을 물을 때까지 한순간도 긴장의 끈을 놓지 않겠다”고 덧붙였다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com