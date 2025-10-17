더 시에나 프리모, 케이크부터 코스튬까지 할로윈 이벤트 선보인다

‘해피 할로윈 패키지’는 할로윈 리미티드 케이크에서부터 코스튬 세트까지 다채로운 할로윈 혜택으로 구성돼 있으며, 투숙일 11월 16일까지 한정 운영된다.
해피 할로윈 패키지는 ▲키즈룸 1박 ▲성인+소인 조식 ▲할로윈 케이크 ▲할로윈 코스튬 세트 ▲키즈 카페 ▲수영장 썬베드 ▲ 수영장 화덕 피자&맥주 제공 ▲호텔&리조트 수영장 교차 이용으로 아이를 위한 할로윈 특전으로 구성된다.
특히 호텔 키즈 카페 ‘밤비노’에서 아이들과 함께하는 할로윈 이벤트도 즐길 수 있다.
할로윈 분위기로 단장한 밤비노 키즈 카페에서는 ‘마녀 마을에 놀러온 호박 친구들’ 이라는 스토리로 할로윈 포토존과 SNS 포토 이벤트, 열쇠고리 DIY 체험까지, 할로윈 호캉스 이벤트와 혜택이 마련된다. 특별한 사진을 남길 수 있는 포토존에서 사진 촬영 후, 인스타그램 후기를 남기를 추첨을 통해 선물을 제공하고, 키즈 카페를 이용하는 어린이에게 슈링클스 재질의 열쇠고리 만들기 체험 키트를 1인당 1회 무료 제공한다. 더 시에나 관계자는 “할로윈을 맞아 가족 고객들이 함께 웃고 참여할 수 있는 체험형 호캉스 콘셉트를 준비했다. 아이들에게는 상상력을 키워주고 부모님에게는 여유로운 휴식을 선사할 것”이라며 “앞으로도 계절과 테마를 반영한 키즈 전용 프로그램을 지속 확대할 예정”이라고 전했다.
한편, 더 시에나 프리모에서는 투숙객 누구나 사계절 야외 온수풀과 키즈 카페, 매일 밤 야외수영장 라이브 공연, 미디어파사드 쇼 등 무료 콘텐츠를 즐길 수 있다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지