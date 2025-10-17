더 시에나 프리모, 케이크부터 코스튬까지 할로윈 이벤트 선보인다

제주도 서귀포시에 위치한 더 시에나 프리모가 ‘해피 할로윈 패키지’와 다양한 할로윈 이벤트를 선보인다.‘해피 할로윈 패키지’는 할로윈 리미티드 케이크에서부터 코스튬 세트까지 다채로운 할로윈 혜택으로 구성돼 있으며, 투숙일 11월 16일까지 한정 운영된다.해피 할로윈 패키지는 ▲키즈룸 1박 ▲성인+소인 조식 ▲할로윈 케이크 ▲할로윈 코스튬 세트 ▲키즈 카페 ▲수영장 썬베드 ▲ 수영장 화덕 피자&맥주 제공 ▲호텔&리조트 수영장 교차 이용으로 아이를 위한 할로윈 특전으로 구성된다.특히 호텔 키즈 카페 ‘밤비노’에서 아이들과 함께하는 할로윈 이벤트도 즐길 수 있다.할로윈 분위기로 단장한 밤비노 키즈 카페에서는 ‘마녀 마을에 놀러온 호박 친구들’ 이라는 스토리로 할로윈 포토존과 SNS 포토 이벤트, 열쇠고리 DIY 체험까지, 할로윈 호캉스 이벤트와 혜택이 마련된다. 특별한 사진을 남길 수 있는 포토존에서 사진 촬영 후, 인스타그램 후기를 남기를 추첨을 통해 선물을 제공하고, 키즈 카페를 이용하는 어린이에게 슈링클스 재질의 열쇠고리 만들기 체험 키트를 1인당 1회 무료 제공한다.더 시에나 관계자는 “할로윈을 맞아 가족 고객들이 함께 웃고 참여할 수 있는 체험형 호캉스 콘셉트를 준비했다. 아이들에게는 상상력을 키워주고 부모님에게는 여유로운 휴식을 선사할 것”이라며 “앞으로도 계절과 테마를 반영한 키즈 전용 프로그램을 지속 확대할 예정”이라고 전했다.한편, 더 시에나 프리모에서는 투숙객 누구나 사계절 야외 온수풀과 키즈 카페, 매일 밤 야외수영장 라이브 공연, 미디어파사드 쇼 등 무료 콘텐츠를 즐길 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com