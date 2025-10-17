취준생 10명 중 4명 “작년보다 취업에 돈 더 든다”

올해 취업 준비에 드는 비용이 지난해보다 늘었다는 취업준비생이 절반에 달했다. 가장 부담이 큰 항목은 ‘어학·자격증 취득비’로 나타났다.채용 플랫폼 캐치는 구직자 1,001명을 대상으로 ‘취업 준비 비용’에 대한 설문을 진행했다. 응답자의 46%는 ‘비슷하다’고 답했으며, ‘작년보다 늘었다’는 응답도 43%로 뒤를 이었다. 반면 ‘줄었다’고 답한 응답자는 11%에 그쳤다.월평균 취업 준비 비용은 약 28만 원으로 집계됐다. 세부적으로는 ‘10~30만 원(44%)’이 가장 많았고, 이어서 ‘10만 원 미만(23%)’, ‘30~50만 원(22%)’이 비슷하게 나타났다. 이외에도 ‘50~100만 원(8%)’, ‘100만 원 이상(3%)’ 응답도 있었다.취업 준비생이 가장 큰 비용 부담으로 꼽은 항목은 ‘어학·자격증 취득비(29%)’였다. 이어 △카페·스터디룸 등 공간 이용료(22%) △학원·강의 수강료(22%)가 비슷한 비율로 나타났다. 이 외에도 △면접비(10%) △학습 물품비(8%) △취업 컨설팅(7%) △대외활동·동아리비(1%) 순으로 조사됐다.비용 마련 방법(복수 응답)으로는 ‘모아둔 개인 자금(63%)’이 가장 많았으며, ‘가족의 지원(47%)’과 ‘아르바이트·인턴 수입(45%)’이 뒤를 이었다. 이 외에 ‘정부 보조금(18%)’, ‘장학금(4%)’, ‘대출(3%)’ 등을 활용하는 경우도 있었다.한편, 정부가 경기 활성화를 위해 추진한 ‘민생회복 소비쿠폰’과 관련해, 응답자의 42%는 “취업 관련 목적으로 사용할 예정”이라고 답했다. 쿠폰 활용 계획이 가장 많은 분야는 △식음료(82%)였다. 이어 △보건·의료(29%) △학습·교육(28%) △패션·뷰티(19%) △미용·생활(17%) △운동·스포츠(15%) 순으로 나타났다.진학사 캐치 김정현 본부장은 “취업 비용 증가는 단순히 물가 상승 때문이 아니라, 청년층이 체감하는 고용 불안이 함께 작용한 결과”라고 풀이했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com