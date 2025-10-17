한화오션 거제 사업장 전경. 사진=한화오션 제공

한화오션이 17일 거제사업장 내 협력사 직원 사망 사고에 대해 사과했다.이날 오전 10시 50분께 한화오션 경남 거제사업장에서 크레인으로 작업용 발판 역할을 하는 철제 구조물 설치 작업 중 이 구조물이 넘어지면서 60대 노동자 A씨와 부딪혔다.이 사고로 A씨가 크게 다쳐 병원으로 이송됐으나 이날 오전 11시 43분께 끝내 숨졌다.사고 여파로 이날 한화오션에서는 작업이 중지됐다.한화오션은 사고 직후 김희철 대표 명의의 사과문을 배포하고, 조속한 사고 원인 규명과 철저한 재발 방지 노력, 안전 관리 체계 재점검을 약속했다.한화오션은 "거제사업장 내 안타까운 사고로 협력사 직원 한 분이 유명을 달리하신 것에 대해 머리 숙여 사과의 말씀을 드린다"며 "사고 발생 직후 회사는 즉시 작업을 중단하고 관계 기관에 신속히 신고했고, 현재 정확한 사고 원인 규명을 위해 필요한 조치에 전력을 다하고 있다"고 밝혔다,이어 "사고 수습과 원인 규명, 유가족 지원에 최선을 다하겠다"며 "관계 기관의 사고 조사에 적극적으로 협조해 사고 원인을 철저하게 규명하고, 근본적인 안전 관리 체계 강화를 위한 방안을 마련하는 한편 재발 방지를 위해 혼신의 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.앞서 지난 9월에는 거제사업장 선박 구조물 붕괴로 브라질 선주사 외국인 감독관이 바닥에 추락해 숨지는 사고가 발생했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com