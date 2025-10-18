홈 한경BUSINESS 미중 정상 만난다...트럼프 "시진핑과 2주내 회동" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202510186825b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.10.18 08:05 수정2025.10.18 08:28 김정우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 말 시진핑 중국 국가주석과는 회담할 것이라고 거듭 밝혔다.트럼프는 이날 폭스비즈니스 인터뷰에서 미중 정상회담 개최 여부와 관련해 "시진핑 중국 국가주석을 2주 안에 만날 것"이라고 말했다.중국에 11월 1일부터 부과하겠다고 밝힌 100% 관세에 대해서는 불가피한 결정이었다고 강변하면서도 "지속 불가능하다"는 견해를 밝혔다.김정우 기자 enyou@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 청년·여성 인재들 5년도 못 버티고 떠나는 공공기관 어디? "모든 서민이 빚내서 집 사진 않아"vs"빚없이 집 사는 게 서민?" '캄보디아 구금' 64명 태운 전세기 곧 한국 도착 지금 서울서 가장 뜨거운 '핫플레이스'...'중박'을 아시나요? “중국 때문에 망하게 생겼어요”...중소기업의 ‘눈물’