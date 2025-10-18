미중 정상 만난다...트럼프 "시진핑과 2주내 회동"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 말 시진핑 중국 국가주석과는 회담할 것이라고 거듭 밝혔다.트럼프는 이날 폭스비즈니스 인터뷰에서 미중 정상회담 개최 여부와 관련해 "시진핑 중국 국가주석을 2주 안에 만날 것"이라고 말했다.중국에 11월 1일부터 부과하겠다고 밝힌 100% 관세에 대해서는 불가피한 결정이었다고 강변하면서도 "지속 불가능하다"는 견해를 밝혔다.김정우 기자 enyou@hankyung.com