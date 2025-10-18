청년·여성 인재들 5년도 못 버티고 떠나는 공공기관 어디?

퇴직자 절반 이상 5 년 내 이탈 , 90% 는 자발적 퇴사

여성 60% 이상 채용…순환근무 · 육아 병행이 걸림돌

한경DB

코트라의 청년·여성 근로자들 절반 이상이 근속년수 5을 채우지 못하고 떠나는 것으로 드러났다.김동아 더불어민주당 의원이 대한무역투자진흥공사(코트라)의 최근 10년 간 퇴직 현황을 분석한 결과, 직원 절반 이상이 입사 5 년을 채우지 못하고 퇴직한 것으로 나타났다.코트라에 따르면, 2016년부터 2025년 9월까지 퇴직자는 총 442명으로, 이 가운데 258명(58%)이 입사 5년 이내에 회사를 떠났다. 특히 자발적 퇴직(의원면직)이 399명으로 전체 퇴직자의 90.3%를 차지했다.연령별로 보면 청년층의 이탈이 두드러졌다. 같은 기간 20 대 퇴직자가 107명, 30대가 172명으로, 전체 퇴직자의 약 65%가 청년 인재였다.또한 여성의 처우 문제도 지적됐다. 최근 코트라 정규직 채용에서 여성 비율은 매년 60% 이상을 차지하고 있으며, 올해 2분기 신규 채용자 37명 중 70%가 여성일 정도로 여성 비중이 높다.반면, 코트라 업무 특성상 해외 순환근무와 육아 병행의 어려움으로 인해 여성 직원들이 장기근속에 불리한 구조를 안고 있다는 것이 문제로 꼽히고 있다.김동아 의원은 "퇴직자 10명 중 6.5명이 코트라의 미래를 책임져야 할 청년세대"라며 "조직이 젊은 인재를 지켜내지 못하고 있다" 고 지적했다.이어 "코트라는 해외 순환근무가 기본 구조라 일·가정 양립이 쉽지 않다"며 "여성이 다수인 만큼 근무환경과 육아 지원 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com