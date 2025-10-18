우리 국민 다수는 원자력 발전을 확대하거나 지금 수준으로 유지해야 한다고 생각하는 것으로 나타났다.한국갤럽이 지난 14일부터 16일까지 전국의 만 18세 이상 1,001명을 대상으로 “우리나라 원자력발전 정책이 어떠한 방향으로 나아가야 한다고 생각하십니까?”라고 질문한 결과, 확대 40%, 현재 수준 유지 37%, 축소 11%로 조사됐다.모름이나 응답거절은 12%였다.자신을 보수 성향이라고 밝힌 응답자(313명) 가운데는 확대 57%, 현재 수준 유지 29%, 축소 5%로 조사됐고, 진보성향 응답자(269명)는 확대 22%, 현재 수준 유지 52%, 축소 21%로 조사됐다.중도성향 응답자(319명) 가운데는 확대 44%, 현재 수준 유지 35%, 축소 12%였다.갤럽의 조사에 따르면 원자력 발전 확대 여론은 매년 상승한 것으로 나타났다.2018년 6월 조사 때는 원자력 발전 확대라고 응답한 비율이 14%였던 것이, 2019년 1월에는 24%, 2020년 6월에는 26%, 2021년 1월 25%, 2022년 6월에는 39%로 높아졌다.우리나라 원자력 발전소가 안전하다고 보는지, 위험하다고 보는지에 대한 질문에서는 안전하다는 답변 64%였고, 위험하다는 응답은 22%였다.이번 조사는 한국갤럽이 10월 14일부터 16일까지 이동통신 3사에서 제공한 무선전화 가상번호를 무작위 추출해 전국 만 18세 이상 1,001명을 대상으로 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행했다.표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 12.1%다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조.김정우 기자 enyou@hankyung.com