로또매니아 캡처화면

1194회 로또 1등 번호가 ‘3, 13, 15, 24, 33, 37’로 나왔다.로또복권 운영사 동행복권은 제1194회 로또복권 추첨에서 ‘3, 13, 15, 24, 33, 37’이 1등 당첨번호로 뽑혔다고 18일 밝혔다. 보너스 번호는 ‘2’이다.당첨번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 28명으로 9억8515만원씩을 받는다. 이번 1등 당첨자 중 수동 당첨자가 20명, 자동 5명, 반자동이 3명으로 나왔다.당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 99명으로 각 4643만원씩을, 당첨번호 5개를 맞힌 3등은 5442명으로 84만원씩을 받는다.당첨번호 4개를 맞힌 4등(고정 당첨금 5만원)은 18만6820명, 당첨번호 3개가 일치한 5등(고정 당첨금 5000원)은 288만4544명이었다.당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내다. 당첨금 지급 마지막 날이 휴일일 경우 다음 영업일까지 받을 수 있다.동행복권 홈페이지에서 지난 로또 당첨번호 조회와 당첨복권 판매점 조회도 가능하다.강홍민 기자 khm@hankyung.com