세계적인 커피 전문점 스타벅스코리아의 최근 약 6년간 선불충전금 규모가 2조 6000억원에 달하는 가운데 이를 통해 거둔 이자 및 투자 수익이 408억원에 육박하는 것으로 나타났다.19일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 강민국 의원실이 금융감독원 등에서 받은 ‘스타벅스코리아 선불충전금 규모 및 현금성 자산 운용 내역’에 따르면 2020년부터 올해 8월까지 선불충전 건수는 8113만건, 선불충전금 총액은 2조 6249억원으로 집계됐다.선불충전금 규모는 2020년 1848억원에서 2021년 3402억원, 2022년 4402억원, 2023년 5450억원, 2024년 6603억원으로 매년 증가하는 추세다.올해 8월까지 조사된 수치만 합쳐도 4544억원의 선불금이 유입된 만큼 증가세를 이어갈 것으로 관측된다.고객이 미사용한 선불충전금 역시 올해 8월 기준 4014억원으로 2020년 말 1801억원 대비 약 123% 늘어났다.하지만 이 같은 막대한 선불충전금이 금융당국의 관리망에서 벗어나 있다는 점이 문제로 인식된다.스타벅스 카드(선불충전금)는 자사 매장에서만 사용할 수 있는 폐쇄형 구조라 범용성이 없어 전자금융거래법상 ‘선불전자지급수단’에 해당하지 않기 때문이다.특히 스타벅스는 2020년 이후 고객으로부터 받은 선불충전금을 예금과 신탁 등 현금성 자산으로 운용해 408억원가량의 이자 수익을 거둔 것으로 나타났다.이 가운데 약 60.5%(1조 826억원)는 은행 예금에, 나머지 39.5%(7073억 원)는 단기자금신탁·특정금전신탁 등 비은행권 상품에 투자했다.스타벅스는 “원리금이 보장되는 단기자금신탁 등 안정적 상품에 투자해왔다”는 취지로 해명해왔지만 신탁 상품이 운용기관의 신용위험에 노출될 수 있다는 점 등을 감안할 때 고객 자금 보호 측면에 한계가 있다는 지적이 나온다.강민국 의원은 “선불충전금을 마치 자기 쌈짓돈인 듯 굴려 400억원 이상 수입을 올리는데도 전자금융거래법상 선불전자지급수단에 해당되지 않아 금감원의 감독·검사를 받지 않는다는 것은 소비자 자산을 방치하는 것”이라고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com