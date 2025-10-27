한국의 미래박석중 지음│페이지2북스│2만2000원트럼프 2기의 시작과 함께 불안한 뉴스가 매일 터져 나오는 상황이다. 미국 우선주의를 앞세운 트럼프의 무차별 정책은 얼핏 개인의 독단적인 행동처럼 보이지만 실상은 버락 오바마 대통령부터 이어 온 세계 질서 재편의 목적과 맥을 같이한다. 지금까지 미국은 중국과 아시아의 신흥국을 세계의 공장으로 만들었고 이로 인해 한국은 ‘아시아의 네 마리 용’으로 등극하며 선진국으로 도약했다. 하지만 지금 미국은 세계 질서를 완전히 뒤집을 계획이다. 미국 우선주의를 통해 미국을 생산의 주체로 만들고, 국가 간 분쟁을 불사하더라도 패권국의 지위를 놓지 않을 생각이다. 그리고 이 과정에서 가장 큰 위기를 맞을 것은 한국일 것이다. 이 책은 트럼프발 세계경제 재편을 설명하고, 그 변화가 한국의 가계·기업·정부에 미칠 영향을 분석하여 제시한다. 기업 강연 초청 1순위에 빛나는 박석중 애널리스트의 단독 저서가 지금 시점에 나왔다는 것은 무척 유의미하다. 그동안 ‘한국의 미래’라는 타이틀로 기업 강연을 지속한 그는 꼭 책으로 내달라는 수많은 청중의 요청으로 첫 단독 저서 집필을 결심했다. 앞으로 펼쳐질 새로운 질서 속에서 한국이 나아가야 할 길을 모색하는 책이다.달러 이후의 질서케네스 로고프 지음│노승영 역│윌북│2만9800원과연 달러의 지배력은 앞으로도 계속될까? 세계적인 경제학자 케네스 로고프의 신작은 세계대전 이후 달러가 지배해온 글로벌 금융의 70년 역사를 살피며 이 기축통화와 국제 질서의 미래를 전망하는 책이다. 저자는 분명하게 지적한다. 이 책은 세계 GDP에서 미국이 차지하는 비율의 변화, 정부 부채, 경상수지 등의 수십 년치 데이터를 종합적으로 분석하며 미국이 누려온 ‘과도한 특권’이 점차 줄어들면서 금융 불안정이 커질 가능성을 점친다. 이는 신중한 태도일까, 아니면 그저 지나친 비관이자 호들갑일까?성공하는 습관을 만들어 주는 하루 15분 영어 필사백선엽 지음│오아시스│2만3000원탁월한 문장을 따라 쓰는 100일, 인생 최고의 변화가 시작된다. 뇌과학자들은 필사는 뇌의 기억과 학습 능력 강화에 중요한 역할을 한다고 강조한다. 이 책은 세계적 리더 100인의 성공 철학을 영어 문장으로 만난다. 전 세계인의 마음을 울린 오프라 윈프리, 미셸 오바마, 벤저민 프랭클린 같은 명사부터 실리콘밸리의 천재 스티브 잡스, 일론 머스크, 래리 페이지, 빌 게이츠, 그리고 자기계발 베스트셀러 작가 앤절라 더크워스, 토니 로빈스, 닉 사보, 짐 론 등 100명의 철학을 모았다.이불안 여자들전지민·문은영 지음│퍼들점프│1만6000원엄마의 불안을 꺼내기로 했다. 엄마가 된다는 것은 기쁨과 사랑의 시작이자 동시에 새로운 불안의 출발점이기도 하다. 아이를 품에 안은 순간부터 엄마는 더 강해야 한다는 요구를 받지만 현실의 마음은 그만큼 단단하지 않다. 엄마의 불안은 흔한 감정이지만 양육을 망치는 약점처럼 여겨져 쉽게 드러낼 수 없었다. ‘이불안 여자들’은 그 금기를 넘어 불안을 감추지 않고 꺼내기로 한 여성들의 다정한 결심에서 시작된 책이다. 이 책은 두 저자와 여섯 명의 엄마들이 함께한 기록 프로젝트에서 출발했다.그들은 왜 최후의 승자가 되지 못했나 2한순구 지음│삼성글로벌리서치│2만1000원이번 책은 26개의 사건을 다룬다. 범위는 넓어졌지만 글은 짧고 속도감 읽게 전개되어 더 많은 이야기가 담겼음에도 페이지가 빠르게 넘어간다. 또 “결정적인 성공요인은 왜 치명적인 실패요인이 될까”, “‘위험 감수’ 측면에서 전략의 고수는 누구인가”와 같이 리더들이 한번쯤 고민해보았을 질문을 각 장의 제목으로 삼아 ‘내가 그 상황에 있었다면 어떤 선택을 했을까’라는 상상으로 독자를 이끈다. 이러한 구성을 통해 저자는 역사가 과거의 기록이 아니라 오늘을 비추는 거울이라는 점을 더욱 선명하게 드러낸다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com