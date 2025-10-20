KYJ INTERNATIONA, 말레이시아 부동산·이주·국제학교 종합 세미나 개최

말레이시아 전문 종합 컨설팅 법인 KYJ INTERNATIONAL이 부동산 투자, 장기체류비자(MM2H), 국제학교 진학을 통합적으로 다루는 ‘말레이시아 부동산·이주·국제학교 진학 프리미엄 세미나’를 오는 11월 1일 서울 강남 역삼동에서 개최한다.KYJ INTERNATIONAL은 말레이시아 현지에 본사를 두고 있으며, 부동산 투자 자문부터 장기 비자 취득, 자녀 국제학교 입학 컨설팅에 이르는 '원스톱 토탈 이주 솔루션'을 제공하는 전문 기업이다. 이번 세미나는 단순한 부동산 설명회를 넘어 투자와 이주, 자녀 교육까지 한 번에 컨설팅받을 수 있는 종합 세미나로 기획됐다.최근 말레이시아는 안정적인 정치·경제 환경, 합리적인 부동산 가격, 국제학교 인프라 확충 등으로 인해 한국인 투자자와 가족 단위 이주자들에게 주목받고 있는 국가다. 이에 KYJ INTERNATIONAL은 현지 전문 인력과 협력 네트워크를 바탕으로 투자자·예비 이주자·국제학교 학부모에게 실질적인 정보와 구체적인 솔루션을 제공하는 자리를 마련했다.세미나에서는 ▲말레이시아 부동산 시장 동향 및 유망 투자 지역 분석 ▲부동산 구매 절차와 법률·세무 유의사항 ▲MM2H(말레이시아 장기체류비자) 신청 조건과 최신 심사 경향 ▲국제학교 현황 및 학비·커리큘럼 비교 분석 등 다양한 주제가 다뤄질 예정이다. 부동산 구매 이후의 임대·관리·리세일 등 사후 관리 프로그램까지 함께 소개된다.또한 세미나 현장에서는 참가자 한정 구매 혜택과 부동산 관리 프로그램, 그리고 현지 전문가와의 1:1 맞춤 상담이 함께 제공된다.교육 관련 세션에서는 말레이시아 내 주요 국제학교의 최신 입학 동향, 학비 구조, 커리큘럼 특성이 비교 분석되며, 특히 IB(International Baccalaureate) 최우수 인증 국제학교로 평가받는 IGB International School의 상세한 프로그램과 진학 성공 사례도 집중 소개된다.KYJ INTERNATIONAL 관계자는 “이번 세미나는 단순한 투자설명회를 넘어 부동산, 교육, 이주를 한 번에 컨설팅 받을 수 있는 원스톱 프리미엄 세미나”라며 “참가자 실명 인증제와 소수 정예 진행 방식을 통해 보다 깊이 있는 1:1 맞춤형 상담이 가능하다”고 전했다.이번 세미나는 선착순 예약제로 진행되며, 홈페이지 또는 전화, 카카오톡을 통해 신청 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com