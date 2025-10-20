주택도시보증공사 허지행 원장(사진왼쪽)과 아이엔 강우진 대표가 서울 마포 프론트원에서 열린 업무협약 행사 후 기념촬영을 하고 있다. (사진=아이엔)

주택도시보증공사와 아이엔이 함께하는 민관협력체계 구축 업무협약식 단체 기념촬영을 하고 있다. (사진=아이엔)

프롭테크 기업 (주)아이엔(대표 강우진)은 지난 16일 서울 마포 프론트원 11층 대회의실에서 주택도시보증공사 주택도시금융연구원(원장 허지행)과 ‘민관협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 임대차계약 전 과정에서 발생할 수 있는 각종 위험을 조기에 감지하고, 임차인과 임대인 모두가 안심할 수 있는 거래 환경을 조성하기 위한 민관 협력체계 구축의 일환으로 추진됐다.양 기관은 이번 협약을 통해 공공과 민간 데이터를 상호 연계하고, 인공지능(AI) 기반 임차인 리스크 관리 기술 개발 및 정책 실증사업 추진 등 데이터 기반 주거안전망 구축 사업을 공동으로 추진할 계획이다. (주)아이엔은 자사의 AI 기술 ‘임차in 케어’를 활용해 주택도시보증공사의 공공데이터와 연계한 임대차 위험 예측 시스템을 구축할 예정이다. 이를 통해 임대차 시장 내 정보 비대칭을 해소하고, 임차인 보호와 거래 안정성 강화를 도모한다는 방침이다.이번 협력의 핵심이 되는 ‘임차in 케어’는 (주)아이엔이 2025년 ‘경기도 생성형 AI·공공데이터 활용 창업경진대회’에서 경기도지사상을 수상한 대표 서비스로, 이번 협약을 계기로 주택도시보증공사와 함께 기능 고도화에 나선다. 임차in 케어는 임차인이 계약 전후 위험요소를 간편하게 확인할 수 있도록 돕고, 거주 중 발생할 수 있는 등기 변동, 보증사고, 시세 급락 등 다양한 리스크를 인공지능이 실시간으로 탐지·예측하는 플랫폼이다. 정부의 악성임대인 명단 공개 시스템, HUG 보증정보, 부동산 등기 데이터 등을 연동해 위험도를 분석하고, 이상 징후 발생 시 경보 및 대응 절차를 안내하는 기능을 제공한다.(주)아이엔은 이번 협약을 계기로 임차in 케어의 기술 고도화를 가속화해 내년 상반기 공식 출시를 목표로 하고 있다. 강우진 (주)아이엔 대표는 “이번 협약은 정부와 민간이 함께 부동산 거래의 신뢰 기반을 강화하는 의미 있는 출발점”이라며 “아이엔은 ‘사람 중심의 프롭테크’라는 철학 아래, 기술 혁신을 통해 임차인과 공인중개사, 정부 모두에게 실질적인 가치를 제공하는 생태계를 만들어가겠다”고 말했다.허지행 주택도시금융연구원 원장은 “공공과 민간의 데이터 교류와 기술 결합을 통해 국민이 체감할 수 있는 주거 안전망을 구축해 나가겠다”며 “이번 협력이 지속 가능한 주거 안정 정책의 중요한 밑거름이 되길 기대한다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com