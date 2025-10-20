ADEX 2025 LIG넥스원 부스에 차세대 항공무장체계가 전시돼 있다. 사진=LIG넥스원

ADEX 2025 LIG넥스원 부스에 CIWS-II부터 LAMD, 천궁II, L-SAM 등 글로벌 다층 대공망 솔루션이 전시돼 있다. 사진=LIG넥스원

LIG넥스원이 20일부터 24일까지 일산 킨텍스에서 개최되는 ADEX 2025 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회에 참가한다고 밝혔다.LIG넥스원은 “변화의 50년, 도약할 50년”이라는 주제로 미래 항공·우주 분야를 선도할 차세대 기술과 글로벌 다층 대공망, AI기반 무인화 솔루션을 소개한다.전시 부스는 위협 탐지, 대공 방어, 영공 장악, 전장 혁신, 통합 지휘 등 5가지 구역으로 구성됐다.LIG넥스원은 이번 전시회에서 전자전 항공기(전자전기)의 형상을 처음으로 공개한다.전자전기는 적과 주변국의 위협 신호를 수집·분석하고 전시에는 원거리 전자전 공격으로 적의 통합방공망과 무선지휘통제체계를 무력화하는 항공 전력이다.이 밖에도 원거리 표적을 정밀 타격하는 장거리 공대지 유도탄, 공중 근접전 생존 가능성을 높이는 한국형 단거리 공대공 유도탄, 장거리 공대공 유도탄 등을 전시한다.LIG넥스원이 기획한 한국형 다목적 순항유도탄(L-MCM)을 비롯해 비타격 임무수행이 가능한 모듈형 유도탄(L-MSM), 해상표적을 원거리에서 정밀 타격하는 KF-21 탑재용 공대함 유도탄도 공개될 예정이다.이를 통해 한국형 전투기 무장 국산화에 적극 참여해 완벽한 항공 전력 자주국방이 완성될 수 있도록 기여하겠다는 LIG넥스원의 포부를 밝힐 예정이다.LIG넥스원은 중동과 아시아, 북아프리카, 유럽까지 대한민국 대공유도무기 라인업이 통합 배치되는 ‘K-방공망 벨트’의 비전을 제시하며 K-방산수출을 주도하겠다는 의지도 피력한다.국방과학연구소와 함께 개발 완료한 장거리 지대공 유도무기 L-SAM, 중거리 지대공 유도무기 천궁II, 함대공 유도무기 해궁, 장사정포요격체계(LAMD), 휴대용 지대공 유도무기 신궁 등을 전시한다.이와 함께 최첨단 AESA 레이다를 통해 드론을 탐지·추적하고 군집드론을 단시간에 무력화시킬 수 있는 CIWS-II, 고출력 레이저발사장치 등 다양한 대드론방어체계를 전시해 모든 계층의 위협에 대응하는 솔루션을 제시한다.각 국가가 보유한 기존 방공망에 LIG넥스원의 사거리별 방어체계를 연동하는 맞춤형 다층방공망 솔루션을 제시하고 현지생산과 기술이전을 적극 추진하는 등 대한민국의 영공방어를 책임지는 한국형미사일방어체계(KAMD)를 수출하겠다는 구상을 밝힌다.LIG넥스원은 우수한 역량을 갖춘 국내 협력업체와의 동반 성장을 위해 A1 Society 연합관도 별도로 마련했다. 선정된 10개 업체와 공동 전시를 진행하며 국내외 방문객에게 협력기술을 소개하고 향후 수출 및 신규 사업 개척을 적극적으로 지원할 계획이다.LIG넥스원 관계자는 “이번 전시회를 통해 정부의 자주국방 추진 의지를 구현하고 K-방공망 벨트로 방산수출의 모멘텀을 이어가겠다”며 “지속적인 연구개발을 통한 기술 축적과 국내 협력업체와 동반성장을 통해 방산강국으로 도약할 50년의 비전을 제시할 것”이라고 강조했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com