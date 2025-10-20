[EPC 프리뷰] 탄소감축 위한 '미리 인센티브' EPC

오는 21일 '탄소중립 시계를 앞당기는 미리 인센티브, EPC' 세미나 개최

환경 문제를 해결하는 사전 인센티브로서의 EPC

이해관계자들 탄소 감축 유인을 높이는 시장 설계 중요

사회적가치연구원이 ‘탄소중립 시계를 앞당기는 미리 인센티브, EPC’ 세미나를 개최한다. 이 행사는 한경미디어그룹 한경ESG와 서울대 기후테크센터, 해시드오픈리서치가 공동 주관한다.오는 21일(화) 한국고등교육재단 지하3층 컨퍼런스홀에서 열리는 이 행사에서는 ‘미리 인센티브’인 EPC 개념을 소개하고, 우리 사회에서 실제 작동하게 하기 위한 방안을 모색한다. EPC란 환경 성과 크레디트(Environmental Progress Credit)의 약자로 기업이 미래 환경 성과를 개선함으로써 얻을 수 있는 사전 인센티브를 말한다.EPC란 무엇인지, 세미나를 앞두고 EPC에 대한 간단한 설명으로 이해를 도모해본다. EPC를 통해 어떻게 탄소중립 시계를 앞당길 수 있을까?국제재생에너지기구에 따르면 탄소중립 목표달성을 위해 2050년까지 33조 달러의 비용이 든다. 코로나 팬데믹 당시 이산화탄소 배출량은 약 7%에 해당하는 2Gt만이 감축되었다. 2050년의 탄소중립을 위해서는 기존 대비 획기적이고 지속적인 온실가스 감축이 필요하다.정부가 이미 탄소배출권거래제(K-ETS)를 운영하고 있지만, 규제시장이다 보니 거래부진에 따른 유동성 부족 문제가 해결되지 않는다. 시장 참여자가 제한적이고 충분한 할당량이 제공되는 만큼 추가적인 감축노력을 하기 어렵다. 따라서 자발적 탄소 감축에 대한 동기까지 제공하지는 못하는 상황이다.사회적가치연구원은 탄소중립을 달성하기 위한 효과적 인센티브 매커니즘으로 EPC를 제안하고 있다. 규제 중심 탄소 감축이 아닌 시장 중심 매커니즘을 통해 해결하는 체계다.기존 자발적 탄소시장(VCM)은 현재까지 감축한 탄소량만을 성과로 평가하고 측정했다. EPC는 여기에 미래 개념을 도입해 기업이 향후 감축할 수 있는 탄소량을 가치 평가하고 이에 비례한 인센티브를 제공하는 매커니즘이다. 일종의 주식 시장과도 같은 형태다.EPC 참여자는 환경문제를 해결하는 주체로서 자신이 달성한 성과에 비례하여 인센티브를 지급받기 때문에 자발적으로 감축에 참여하고 성과를 증대하기 위해 혁신적 방향을 찾고자 하는 유인이 생긴다.탄소크레디트를 거래하는 민간 위주의 자발적 탄소시장 규모가 2020년 대비 최대 15배, 2050년까지 최대 100배 성장할 것으로 기대되고 있다. 자발적 탄소시장을 이용해 상승할 탄소배출권 가격과 연동, 탄소감축 기회를 이끌어내고 이를 통해 마련된 재원을 인센티브로 제공하는 매커니즘이 효과적일 수 있다.만약 A사가 전기차 관련 기술력을 갖고 있는 솔루션 오너라고 해보자. 이 회사가 만약 향후 10년간 10만톤 탄소를 감축할 수 있다고 보면 10만EPC가 발생한다. 이를 갖고 있는 A사와 투자자가 나누어 보유하는 것으로 계약을 맺고, 이를 통해 크레디트 구매대금을 조기자금으로 조달받는다. 1EPC 가격이 2배 오르면 솔루션 오너 A사와 투자자 모두 수익을 얻게 된다.EPC 매커니즘은 IP, 제품, 서비스 등 다양한 솔루션이 창출할 잠재적인 탄소감축량에 해당하는 미래 탄소크레디트의 화폐가치를 솔루션 오너에게는 조기 보상 및 지분 정산으로, 투자자에게는 정산 시 수익금으로 지불한다. 실현될 EPC 크레디트를 바탕으로 탄소크레디트를 자발적 시장에서 거래할 수 있다.이 같이 EPC 주체들의 경제적 동기는 탄소중립 달성에 기여할 수 있다. EPC가 효과적으로 동작하고 앞으로 정부 혹은 국제기구 협의체가 이에 관심을 갖는다면 투자나 리스크 부담을 감소시킬 수도 있다.정명은 사회적가치연구원 실장은 “기후 변화 대응 목표를 위해 시스템을 구축할 필요가 존재한다”며 “보다 많은 이해관계자들의 탄소감축 동기를 높여 2050 탄소중립 목표를 달성하도록 노력해야 한다”고 강조했다.구현화 기자 kuh@hankyung.com