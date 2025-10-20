한동훈 전 국민의힘 대표 사진=연합뉴스

한동훈 국민의힘 전 대표가 국민 앞에서 한 부동산 정책 공약을 180도 정반대로 뒤집은 이유에 대해 이재명 대통령이 직접 설명해야 한다는 주장을 폈다.20일 한 전 대표의 SNS에 따르면 그는 “이재명 대통령의 부동산 정책 공약은 이재명 민주당 정권이 발표한 10.15. 주거재앙 정책과 ‘180도 정반대’ 였다”며 “이재명 공약은 ‘과거 민주당 정권이 했던 것과 정 반대로, 세금폭탄, 대출규제 같은 수요억제책 써서 억지로 집값 잡으려 하지 않고 공급 확대책 쓰겠다’라는 것이었다”고 밝혔다.이어 “문재인 정권의 부동산정책이 잘못된 것이었으니 자신은 그 반대로 하겠다는 분명한 약속이었다”라고 정의했다.그는 “아무리 이재명 대통령이 거짓말을 많이 하는 정치인이라지만 대통령이 되기 위해 걸었던 핵심 공약을 취임한 지 130일만에 180도 정반대로 바꿨다”며 “이재명 민주당 정권은 토허제 원칙화, 대출규제, 세금폭탄 등 수요억제책을 난사했다”고 평가했다.이어 “국민들의 비판이 쏟아지자 ‘김용범 대통령실 정책실장’이 국민들에게 ‘민주당 정권이 내놓은 극단적 수요억제 정책을 국민들이 싫어하는 것은 알지만 할 만 하니 한 것이다’라는 하나 마나 한 입장문을 내놨다”고 비판했다.한 전 대표는 “거기에 이재명 대통령이 몇 달 전에 국민 앞에 공약했던 말을 뒤집은 이유, 거짓말 한 이유에 대해서는 한마디도 없다”며 “이재명 대통령은 숨지말고 국민 앞에서 한 공약을 뒤집은 이유에 대해 직접 설명해야 한다”고 촉구했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com