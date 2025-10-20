캄보디아 당국의 범죄단지 단속으로 적발돼 구금됐던 한국인들이 18일 오전 인천국제공항 2터미널을 통해 송환되고 있다. 사진=뉴스1

정부가 캄보디아 스캠(사기) 산업에 종사하는 한국인이 1000명 남짓으로 추정된다고 밝힌 가운데 실제로는 가담 인원이 더 많을 가능성을 시사하는 통계가 나왔다.20일 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 박찬대 의원실이 법무부로부터 받은 자료에 따르면 2021년 113명에 불과했던 캄보디아 출국자와 한국 입국자 수의 차이는 2022년 3209명, 2023년 2662명, 2024년 3248명 등 급격히 증가한 것으로 파악됐다.올해 역시 8월까지 864명이 돌아오지 않은 것으로 추정된다.2021년에서 2024년 한국에서 캄보디아로 향한 한국인은 연도별로 5476명, 3만 5606명, 8만 4378명, 10만 820명으로 집계됐으며 같은 기간 캄보디아에서 입국한 한국인은 각각 5363명, 3만 2397명, 8만 1716명, 9만 7572명으로 조사됐다.이뿐만 아니라 태국, 베트남 등 인접국을 통해 캄보디아로 들어가 돌아오지 않은 경우도 적지 않을 것으로 추정된다.캄보디아 이민청이 집계한 캄보디아 입국 한국인 수치는 2021년 6074명, 2022년 6만 4040명, 2023년 17만 171명, 2024년 19만 2305명, 2025년 1월∼7월 10만 6686명을 기록했다. 특정 연도에 따라 우리 통계보다 2배 가까이 많다.현지 사정에 정통한 이들 사이에서도 캄보디아 ‘웬치’(범죄단지)나 소규모 사무실에서 스캠 산업에 종사하는 한국인이 정부가 추정한 1000명보다 훨씬 많을 것이라는 의견이 나오고 있다.이 때문에 감금·납치·폭행 피해를 본 한국인을 구조하기 위해서는 캄보디아 범죄단지와 연관이 있는 사람들의 규모를 정확히 파악하는 게 우선이라는 목소리가 나온다.박찬대 의원은 “현지 증언대로라면 아직 드러나지 않은 피해자들이 많이 있는 것 같다”라며 “개별 출입국 기록과 영사·경찰 자료를 정부 차원에서 전면 대조해 미복귀자에 대한 재점검이 꼭 필요한 상황”이라고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com