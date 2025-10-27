LM, 카니발 하이리무진 가을맞이 할인 프로모션 진행

주식회사 엘앰(이하 ‘LM’)이 카니발 하이리무진의 즉시 출고 시스템과 함께 10월 한정 가을맞이 할인 프로모션을 진행한다고 밝혔다.카니발 하이리무진은 VIP 의전과 패밀리카 수요를 모두 만족시키는 실내 설계와 구성이 특징이다. 특히 전면 파티션, 전동 테이블, 대형 스마트 모니터 등 프라이버시와 편의성을 동시에 고려한 사양이 탑재돼 차량 내부를 완전한 프라이빗 공간으로 전환할 수 있다.좌석 구성은 4인승, 6인승, 7인승, 9인승까지 다양하게 제공된다. 특히 9인승 모델은 고속도로 버스전용차로 이용이 가능하고, 사업자 등록 시 부가세 환급 및 비용 처리 혜택까지 가능해 법인 및 사업자 고객에게도 높은 실용성과 경제성을 제공한다.인테리어 구성에서도 경쟁력을 지닌다. 고객이 원하는 컬러와 소재, 마감 방식을 선택할 수 있는 맞춤형 커스터마이징 서비스를 제공한다. 요트플로어, 대리석플로어와 같은 바닥 마감재부터 천장 무드등, 간접조명 설계, 프리미엄 가죽 시트 선택까지 ‘세상에 하나뿐인 나만의 리무진’을 만들 수 있는 시스템이 구축돼 있다.실내 편의성도 높은 평가를 받고 있다. 서랍형 수납공간, 암레스트 조명, 앰비언트 무드 조명 등은 장거리 운전 중에도 편안한 휴식을 제공하며, 정차 중에는 차량을 독립된 프라이빗 라운지로 전환시켜준다.LM 관계자는 “카니발 하이리무진은 외관은 카니발이지만 실내는 프리미엄 리무진 수준의 편의성과 감성을 담은 차량”이라며 “즉시 출고 시스템과 고급 인테리어 설계를 통해 합리적인 가격으로 고급 차량을 경험할 수 있도록 구성하고 있다”고 설명했다.한편, LM은 10월 한정 ‘가을맞이 할인 대축제 프로모션’을 통해 최대 1,200만 원 상당의 할인 혜택을 제공하고 있다. 즉시 출고 가능한 차량을 대상으로 선착순 10대 한정으로 진행되며, 대상 차량 및 할인 금액 등 세부 사항은 LM 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com