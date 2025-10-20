백종원 더본 코리아 대표 사진=연합뉴스

백종원 더본코리아 대표가 이사로 있는 예덕학원이 불법 산지 전용을 저지른 사실이 드러났지만 공소시효 만료로 처벌을 면하게 된 것으로 드러났다.20일 국회 농림축산식품해양수산위원회 윤준병 더불어민주당의원이 산림청으로부터 받은 자료에 따르면 지난 5년간 불법적으로 산지를 전용한 사례는 1만1251건에 달하며 피해 면적은 1921㏊로 집계됐다.이로 인한 피해액은 총 2347억원에 이른다. 하지만 이들 중 다수는 공소시효가 지난 처벌을 받지 않은 채 종결됐다.예덕학원의 경우 2000년대 초 급식소를 건축을 위해 산지전용을 허가 없이 진행한 사실이 지난해 10월 국민 신문고를 통해 밝혀졌다. 그러나 불법 사실이 드러났을 당시 공소시표가 만료돼 처벌을 피할 수 있었다. 결국 2023년 3월 수사는 ‘공소권 없음’으로 종결됐다.윤 의원은 “불법 산지 전용은 단순한 토지 이용 위반을 넘어 산사태 등 재해 발생 위험을 증가시키고 산림의 공익적 기능을 파괴하는 중대한 범죄임에도 산림청의 뒤늦은 단속으로 처벌받지 않는 사례가 이어지고 있다”면서 “제2, 제3의 백종원·예덕학원 사례가 발생하지 않도록 단속 역량을 강화해야 한다”고 촉구했다.산림청은 현재 산지전용에 대한 엄격한 단속을 진행 중이라 밝혔다. 그러나 예덕학원처럼 공소시효가 지나 처벌을 피하는 사례가 지속되면서 단속의 실효성에 대한 의문도 제기되고 있다.산지전용을 둘러싼 불법 행위가 지속적으로 발생하고 있는 가운데 이를 막기 위한 강력한 법적 대응과 체계적인 단속 강화가 시급한 상황이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com