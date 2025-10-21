연합뉴스

윤석열 전 대통령을 면회한 장동혁 국민의힘 대표는 "제가 전당대회 기간 때부터 약속했던 것을 지킨 것이고, 저희 당의 전직 대통령이었던 분에 대한 인간적인 예의를 다한 것"이라고 말했다.장 대표는 20일 국회에서 가진 기자 간담회에서 관련 질문에 "이재명 대통령은 아침에 말한 것을 저녁에 뒤집어도 아무렇지 않은 위대한 정치적 자산을 갖고 있다. 그러나 정치인은 약속을 지키는 것, 신의를 지키는 것이 생명이라 생각한다"며 이같이 답했다.장 대표의 윤 전 대통령 면회를 두고 여권뿐 아니라 당내에서도 부적절하다는 비판이 제기되고 있다.그는 당내 비판에는 "몇 분이 다른 생각을 가진 것으로 알지만 그 또한 당을 위한 마음"이라며 "당에는 다양한 의견이 있을 수 있기에 잘 살펴보겠다"고 말했다.민주당이 이날 국회에서 자신의 윤 전 대통령 면회를 비판하는 규탄대회를 연 데 대해 "민주당에서 모든 의원이 나서서 규탄대회까지 하던데 이게 그럴 사안인지 안쓰럽다"며 "김현지(대통령실 부속실장)를 덮기 위해 망상에 빠진 것처럼 반응하는데 저는 전혀 그럴 만한 사안이 아니라 생각한다"고 언급했다.그러면서 "민주당도 곧 전직 대통령에 대해 면회할 순간이 다가올 텐데 그때 민주당이 어떻게 할지 지켜보겠다"고 했다.장 대표는 윤 전 대통령 면회 때 오간 대화 내용을 묻자 "페이스북에 쓴 것으로 갈음하겠다. 그 상황에 대해 잘 아시겠지만 10분간의 대화 내용이 모두 녹음, 녹화되는 상황"이라며 "제가 페북에 쓴 정도라면 충분히 그 상황을 설명할 수 있다고 생각한다"고 답했다.앞서 장 대표는 면회 다음 날인 지난 18일 "어제 오전 윤 전 대통령을 면회하고 왔다. 힘든 상황에서도 성경 말씀과 기도로 단단히 무장하고 계셨다"며 "우리도 하나로 뭉쳐 싸우자"라는 짤막한 글을 페이스북에 올렸다.장 대표는 추가 면회 계획에 대해선 "지금 상황에서 적절치 않은 질문 같다"라고만 했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com