리더스인덱스 제공

올해 국민연금이 보유한 상장사 지분가치 가운데 약 31%가 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목에 집중된 것으로 나타났다. 투자 종목 수는 소폭 증가했지만 자산 쏠림 현상은 더 심화되는 양상이다.21일 기업분석연구소 리더스인덱스에 따르면 국민연금이 5% 이상 지분을 가진 국내 상장사는 이달 기눈 262개사로 올해 1월(259개사)보다 3곳 늘었다.평균 보유 지분율은 7.3%에서 7.5%소폭 상승했으며 전체 지분 가치는 129조 1610억원에서 210조 8512억원으로 무려 63.2%급증했다.특히 상위 10개 대형 상장자에 국민연금 지분가치의 47.1%가 몰렸으며 이 중 삼성전자(202.2%)와 SK하이닉스(10.7%)두 종목이 전체의 30.9%를 차지했다.삼성전자의 경우 지분율은 7.3%에서 7.6%로 소폭 상승했지만 지분 가치는 23조원에서 42조5000억원으로 84.6% 증가했다. SK하이닉스는 지분율이 7.6%에서 7.3%로 소폭 하락했음에도 가치는136% 폭등하며 22조 6000억원에 달했다.국민연금은 올해 들어 162개 종목에서 지분을 늘렸고 76개 종목에서는 지분을 줄였다. IT·전기전자,조선·기계·설비 업중에 대한 투자가 늘어난 반면 제약과 2차 전지업종에서는 투자 비중을 줄였다.대표적으로 셀트리온은 지분율이 6.8%에서 6.6%로 지분가치는 5% 감소한 2조6264억원으로 집계됐다. 삼성SDI도 지분율이 7.4%에서 6.8%로 하락했고 지분가치는 1조2135억원으로 3.8% 줄었다.업종별로는 유통, 증권, 식음료, 조선·기계·설비 순으로 평균 보유 지분율이 높게 나타났다.리더스인덱스는 “국민연금이 보유한 상장사 지분가치가 코스피 랠리 수혜를 입으며 크게 늘었다”며 “올해 국민연금은 IT와 조선 업종에 투자를 늘리고 제약, 이차전지 등의 비중을 줄인 것으로 나타났다”고 분석했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com