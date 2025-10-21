매출액 16.3% 늘어…원가 개선 지속에 영업이익률 29.3%로

셀트리온이 올해 3분기 역대 최대 분기 영업이익을 달성했다. 매출도 3분기 기준 최대치를 기록했다. 특히 수익성 높은 신제품 판매가 순조롭게 진행되고 셀트리온헬스케어 합병 영향이 마무리 단계에 이르면서 영업이익이 큰 폭으로 증가했다.셀트리온은 21일 공시를 통해 2025년 3분기 연결기준 잠정 매출 1조260억원, 영업이익 3010억원(영업이익률 29.3%)을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 16.3%, 영업이익은 44.9% 증가했다.실적 증가의 배경에는 세계 전역에서 주요 제품 판매가 안정적으로 이뤄진 가운데 수익성 좋은 신규 제품들의 판매 또한 순조로웠던 결과로 보인다. 특히 ‘램시마SC’(성분명: 인플릭시맙, 피하주사제형) 등 고수익 신규 제품 매출이 전년 동기 대비 51% 증가했다.올 3분기 미국과 유럽에 각각 신규 출시된 ‘스토보클로-오센벨트’(성분명: 데노수맙), ‘옴리클로’(성분명: 오말리주맙)가 판매 첫 분기에만 5백억원이 넘는 합산 매출을 기록하며 성공적으로 시장에 진출하기도 했다. 이 같은 고수익 제품의 매출 비중은 지난해 3분기 42% 수준이었다가 올 3분기 54%까지 확대됐다.과거 셀트리온헬스케어 합병 영향도 마무리 단계에 이르렀다. 합병 이후 높아졌던 매출원가율은 전년 동기 대비 9%p 낮아진 39%를 기록했다. 기존 고원가 재고 소진, 생산 수율 개선(TI: Titer Improvement 효과), 개발비 상각 종료 등 개선 요인 또한 이번 원가율 하락을 이끌었다.올 연말 셀트리온은 글로벌 주요 시장에 ‘아이덴젤트’(성분명: 애플리버셉트), 스토보클로-오센벨트 등 고수익 신규 제품을 추가로 출시해 실적 성장에 박차를 가할 계획이다.또 글로벌 빅파마인 일라이 릴리(Eli Lilly)의 미국 뉴저지주 브랜치버그(Branchburg) 소재 바이오의약품 생산 공장 인수 계약을 체결해 관세 리스크에도 적극 대응하고 있다. 셀트리온은 공장 인수 계약을 통해 릴리와 CMO 계약도 함께 체결하는 등 미국 현지에서 외형 성장의 동력을 확보하게 됐다.셀트리온 관계자는 “올 3분기를 기점으로 합병으로 인한 영향이 대부분 해소됨에 따라 향후에는 기존과는 다른 정상화된 매출원가율 및 이에 기반한 영업이익 확대를 통해 한 차원 높아진 실적 성장이 이뤄질 것으로 예상된다”며 “올 연말에도 유럽 등 글로벌 주요 시장에서 수익성 높은 신규 제품을 추가로 출시할 계획인 만큼, 매출 성장과 실적 개선을 한층 가속화해 나갈 수 있도록 전사적으로 노력할 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com