매출액 16.3% 늘어…원가 개선 지속에 영업이익률 29.3%로셀트리온이 올해 3분기 역대 최대 분기 영업이익을 달성했다. 매출도 3분기 기준 최대치를 기록했다. 특히 수익성 높은 신제품 판매가 순조롭게 진행되고 셀트리온헬스케어 합병 영향이 마무리 단계에 이르면서 영업이익이 큰 폭으로 증가했다.
셀트리온은 21일 공시를 통해 2025년 3분기 연결기준 잠정 매출 1조260억원, 영업이익 3010억원(영업이익률 29.3%)을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 16.3%, 영업이익은 44.9% 증가했다.
실적 증가의 배경에는 세계 전역에서 주요 제품 판매가 안정적으로 이뤄진 가운데 수익성 좋은 신규 제품들의 판매 또한 순조로웠던 결과로 보인다. 특히 ‘램시마SC’(성분명: 인플릭시맙, 피하주사제형) 등 고수익 신규 제품 매출이 전년 동기 대비 51% 증가했다.
올 3분기 미국과 유럽에 각각 신규 출시된 ‘스토보클로-오센벨트’(성분명: 데노수맙), ‘옴리클로’(성분명: 오말리주맙)가 판매 첫 분기에만 5백억원이 넘는 합산 매출을 기록하며 성공적으로 시장에 진출하기도 했다. 이 같은 고수익 제품의 매출 비중은 지난해 3분기 42% 수준이었다가 올 3분기 54%까지 확대됐다.
과거 셀트리온헬스케어 합병 영향도 마무리 단계에 이르렀다. 합병 이후 높아졌던 매출원가율은 전년 동기 대비 9%p 낮아진 39%를 기록했다. 기존 고원가 재고 소진, 생산 수율 개선(TI: Titer Improvement 효과), 개발비 상각 종료 등 개선 요인 또한 이번 원가율 하락을 이끌었다.
올 연말 셀트리온은 글로벌 주요 시장에 ‘아이덴젤트’(성분명: 애플리버셉트), 스토보클로-오센벨트 등 고수익 신규 제품을 추가로 출시해 실적 성장에 박차를 가할 계획이다.
또 글로벌 빅파마인 일라이 릴리(Eli Lilly)의 미국 뉴저지주 브랜치버그(Branchburg) 소재 바이오의약품 생산 공장 인수 계약을 체결해 관세 리스크에도 적극 대응하고 있다. 셀트리온은 공장 인수 계약을 통해 릴리와 CMO 계약도 함께 체결하는 등 미국 현지에서 외형 성장의 동력을 확보하게 됐다.
셀트리온 관계자는 “올 3분기를 기점으로 합병으로 인한 영향이 대부분 해소됨에 따라 향후에는 기존과는 다른 정상화된 매출원가율 및 이에 기반한 영업이익 확대를 통해 한 차원 높아진 실적 성장이 이뤄질 것으로 예상된다”며 “올 연말에도 유럽 등 글로벌 주요 시장에서 수익성 높은 신규 제품을 추가로 출시할 계획인 만큼, 매출 성장과 실적 개선을 한층 가속화해 나갈 수 있도록 전사적으로 노력할 것”이라고 강조했다.
