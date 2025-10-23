운동학교, 창립 10주년 맞아 비전 선포

운동전문가 교육기관 운동학교(대표 김승현)가 창립 10주년을 맞아 지난 19일 서울 송파구 롯데월드타워 SKY31 오디토리움에서 ‘운동학교 10주년 기념행사’를 개최했다.‘EXCEED 10 YEARS, BEYOND NEXT(10년을 넘어, 다음을 향하다)’를 슬로건으로 열린 이번 행사는 지난 10년간의 발자취를 돌아보고 향후 비전을 공유하는 자리로 마련됐다. 대한근골격운동협회 정회원 170여 명이 참석했으며, 사회는 대한근골격운동협회 특별회원 장수정이 맡았다.행사는 오전 세션의 강연으로 시작됐다. 김승현 대표는 ‘블루운동을 바탕으로 한 회원 접근법’을 주제로 실제 다양한 회원의 케이스를 분석하고 이를 운동으로 해결하는 실전형 지도 방식을 선보이며 현장의 집중을 이끌었다. 이어 ‘턱관절을 교정이 아닌 운동 중심으로 접근하는 방법’을 주제로 한 스페셜 세미나가 진행됐다.오후 세션은 스폰서 브랜드와 함께하는 메인 이벤트 ‘운동학교 골든벨’로 진행됐다. 참가자들은 퀴즈를 통해 운동지도자로서의 지식과 경험을 점검하는 시간을 가졌다. 이 밖에도 영화감독 봉준호와 롯데자이언츠 투수 김원중이 영상 메시지로 10주년을 축하했다.이어 (주)홉스웍스 대표이자 AI 콘텐츠 전략가 신이재가 ‘운동지도자를 위한 AI의 모든 것’을 주제로 강연을 이어갔다. 그는 운동지도자 맞춤 AI 기반 콘텐츠 전략과 네이버 블로그 상위 노출을 위한 실전 노하우를 전했다.이날 행사에는 국내 운동지도자 다수가 참석해 운동학교의 10년 성장과 비전에 높은 관심을 보였다. 또한 아이엠토삭스(IAMTOESOCKS), 레드밸런스, 위캔레디, 라피니토, 무브먼트, 아이디어코리아 등 피트니스 업계 주요 브랜드가 스폰서로 참여해 자리를 빛냈다. 특히 아이엠토삭스는 참가자 전원에게 웰컴 기프트를 증정하며 의미를 더했다.행사의 마지막 순서로 김승현 대표는 ‘BEYOND NEXT 10 YEARS’ 비전을 발표했다. 그는 “블루운동 철학을 기반으로 블루운동센터의 세계화, 블루운동지도사 자격의 글로벌 표준화, 블루네트워크를 통한 전문 지도자 생태계 확장을 목표로 하고 있다”며 “운동지도자와 함께 다음 10년의 도약을 준비하겠다”고 전했다.한편, 이번 행사는 대한근골격운동협회가 주최하고 운동학교(EXERCISE SCHOOL)가 주관했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com