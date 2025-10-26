‘정치적 강단’과 ‘사회적 설득력’ 조율 능력 과제

다카이치 사나에 일본 총리. 사진=로이터·연합뉴스

Appearance

색·재질·배치로 전달하는 단단함

하운드투스 체크 재킷을 입은 다카이치 사나에 총리. 사진=다카이치 사나에 SNS

Behavior

절제된 표정, 짧은 인사, 단호한 보폭

Communication

단문, 핵심어, 반복

다카이치 사나에 총리가 자민당 총재 선거 후보 시절 도쿄 일본기자클럽에서 열린 토론회에서 발언하고 있다. 사진=연합뉴스

첫 여성 총리가 넘어야 할 세 가지

박영실 퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 대표·숙명여대 교육학부 겸임교수·명지대 교육대학원 이미지코칭 전공 겸임교수·<성공하는 사람들의 옷차림> 저자. 사진=퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 제공

10월 21일 일본 집권 자민당의 다카이치 사나에 총재가 일본 사상 첫 여성 총리로 선출됐다. 자민당과 공명당의 오랜 공조가 무너진 뒤 다카이치 사나에 신임 총리는 제2야당 일본유신회와 손을 맞잡으며 정국의 축을 재정렬해왔다.중의원 과반엔 2석 모자라지만 야권의 분열과 무소속·소수정당의 협력이 더해지면서 첫 여성 총리가 탄생했다. 그는 “포기하지 않겠다”는 짧은 문장으로 정국 돌파 의지를 압축했고 ‘강하고 풍요로운 일본’이라는 구호로 경제와 안보의 방향을 간명하게 제시했다.이 발언은 단순한 정치 수사가 아니라 위기 속에서 리더가 자신을 증명하는 방식을 보여준다. 좌우 이념의 갈등, 연정 파트너의 이탈, 내부의 불신이 교차하는 상황에서 그는 타협보다 ‘결속’을 택했다.정치적 생존이 아니라 통치의 설계를 시작한 그의 행보는 일본 사회가 요구하는 새로운 리더십의 단면을 드러내고 있다. 이제 그가 어떤 방식으로 신뢰를 쌓아가고 있는지 면밀히 들여다볼 때다.그의 소셜미디어에 업로드된 사진들의 옷차림을 보면 공통된 규칙을 보여준다. 짧고 정돈된 헤어, 두툼한 장식 대신 소형 배지와 진주, 그리고 선명한 색의 재킷. 기자회견장에서는 짙은 블루 슈트에 진주 목걸이를 더해 차가운 안정감을 구현했다.블루는 논리와 신뢰를 상징한다. “내 판단은 감정보다 근거에 선다”는 메시지가 자연스럽게 읽힌다. 하운드투스 체크 재킷을 입은 장면은 또 다른 힌트를 준다. 체크는 보수 정치의 클래식 문법이다. 일본적 절제와 영국식 단정함이 결합된 이 선택은 ‘변덕보다 규범’을 강조한다.보라색 재킷과 진주 조합의 장면에서는 권위와 차분함이 함께 드러난다. 보라는 상징적으로 무게감이 크다. 그는 화려함이 아니라 밀도를 택한다. 눈여겨볼 것은 라펠 위의 배지와 푸른 리본이다. 개인의 개성보다 공적 책임을 앞세우는 신호다.회색 재킷에 검정 토트백을 든 채 국회 복도를 빠르게 통과하는 사진에서도 같은 기조가 유지된다. 군더더기 없는 실루엣, 불필요한 장식의 부재, 시선의 정면 유지. 이는 ‘정책 협상과 권력 운영에서 감정의 흔들림을 최소화하겠다’는 선언처럼 읽힌다. 요컨대 그의 겉모습은 친근함의 확대가 아니라 통제된 전문성의 축적을 목표로 한다.연정 합의가 가시화되는 장면에서 그는 박수나 과장된 제스처를 삼갔다. 대신 짧은 고개 인사와 담담한 미소로 협력의 의지를 표현했다. 동아시아 정치에서 절제는 곧 권위다.질문이 거세질 때도 그는 입꼬리를 크게 올리지 않고 눈을 길게 뜨지 않는다. 긴장보다 통제를 선택하는 표정이다.국회 복도에서의 보폭은 일정하고 어깨 각도는 흔들림이 없다. 카메라를 의식하는 듯 보이지만 과장된 연출은 없다. 이는 ‘낭만보다 실행’을 강조하는 기술 관료형 리더의 동선이다.상대의 공격적 질문에도 반응을 키우지 않고 요점을 짧게 정리하는 습관은 협상 테이블에서의 발언권을 꾸준히 확보하는 방식이 된다. 타협이 필요할 때도 감정의 흔적을 최소화해 불필요한 해석을 줄인다. 이 절제는 때로는 냉정으로 비칠 수 있으나 위기 국면에서는 흔들리지 않는 인상을 만든다.그의 화법은 단문 위주다. 수식어를 덜어내고 동사와 명사를 앞세운다. “강하고 풍요롭게” 같은 구호는 정책 묶음을 한 번에 떠올리게 하는 핵심어다. 길지 않은 문장, 같은 표현의 반복은 메시지를 각인시키는 고전적 방식이다.또한 그는 상대를 정면으로 비판하기보다 방향을 선명히 제시하는 표현을 선호한다. 공명당 이탈 직후 자신을 “불쌍한 다카이치”라고 표현한 발언은 자신을 낮춘 듯하지만 오히려 버티는 힘을 보여준 발언이었다.약점을 직접 언급해 이슈의 초점을 선제적으로 통제하는 방식이다. 논쟁의 현장에서 그가 택한 전략은 ‘감정의 증폭’이 아니라 ‘의제의 축소’다. 복잡한 사안을 핵심 어젠다로 묶어 놓으면 반대파의 공세도 같은 프레임 안으로 들어오게 된다.그가 구축한 이미지 브랜딩은 설계가 치밀하다. 겉모습은 전문성을, 태도는 통제를, 화법은 명료함을 전한다. 그러나 과제도 뚜렷하다. 첫째, 강경 보수 성향이 외교 무대에서 유연성 결핍으로 해석될 위험이다. 동맹과 안보의 언어만으로는 공급망·기후·이민 등 복합 의제를 다루기 어렵다. 포용의 어휘를 일정 비율로 섞을 필요가 있다.둘째, 각외 협력을 택한 유신회와의 거리는 장점이자 약점이다. 책임의 공유가 약하면 법안 처리의 동력이 떨어지고 선거구 조정 국면에서 갈등이 재점화될 수 있다. 정책 우선순위와 시한을 구체적으로 제시해 ‘실행의 시간표’를 공개하는 편이 낫다는 의견도 적지 않다.셋째, 첫 여성 총리라는 상징성은 지지층 결집에 유리하지만 정책 실패 시 반작용도 클 수 있다. 젠더 이슈에서의 보수적 입장을 유지하더라도 노동·돌봄·안전 등 생활 정책 영역에서 성과를 보여 균형을 맞출 필요가 있다.무엇보다 다카이치 총리에게 필요한 것은 ‘정치적 강단’과 ‘사회적 설득력’의 조율 능력이다. 강한 리더십이 효율적 통치를 가능케 하지만 그것이 사회적 설득으로 이어지지 않으면 통치의 내구성은 오래가지 못한다.또한 자민당 내부의 세대교체와 가치관 다변화 속에서 그가 보수 일색의 이념적 틀을 얼마나 유연하게 재구성할 수 있는지도 관건이다.국가의 리더십은 단일한 방향성이 아니라 다층적 이해관계를 통합하는 조정 기술 위에 세워진다. 그가 ‘단호함 속의 설득’을 보여줄 수 있을 때 단지 첫 여성 총리가 아니라 새로운 통치 모델의 전형으로 자리매김할 것이다.결국 일본 정치는 지금 강경과 절제의 리듬만큼이나 포용과 실행의 하모니를 필요로 하고 있다. 그가 냉철한 이성 위에 협치의 감각을 더할 수 있을지, 일본은 ‘강단 있는 변화’라는 새로운 정치 질서로 나아갈 수 있을지 세계가 주목하고 있다.