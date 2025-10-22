리커팟컴퍼니, ‘탈리스만 9년 포르투기즈 캐스크 리미티드 에디션’ 공개

리커팟컴퍼니는 한국 위스키 소비자만을 위해 만든 첫번째 리미티드 에디션 탈리스만 9년 포르투기즈 캐스크 에디션을 선보인다.리커팟 컴퍼니는 스코틀랜드 하이랜드에 위치한 토마틴 증류소의 탈리스만 스카치 위스키 공식 수입사다. 토마틴 증류소는 1897년에 설립돼 125년 이상의 역사를 지니고 있다.이번에 출시되는 탈리스만 9년 포르투기즈 캐스크 에디션은 보통 1~2년정도 피니쉬를 거치는 제품과 달리 포르투갈 리제르바 와인 캐스크에서 9년을 숙성한 제품으로 700ml 용량에 알코올 도수 40도를 가지고 있다.또 희석 수 외에는 외부 첨가물이 들어 가 있지 않아 피트·꿀·과일향과 같은 포르투기즈 캐스크의 복합적인 아로마를 풍부하게 느낄 수 있는 것이 특징이다. 이 제품은 4,800개 케이스만 제조, 공급하는 리미티드 에디션으로 출시됐다.리커팟컴퍼니 이광철 대표는 “당사는 합리적인 가격으로 소비자 경험을 혁신하는 경영철학을 바탕으로 주류 수입 사업을 운영하고 있다”며 "이번 제품도 소비자에게 혁신적인 소비자 가격으로 출시돼 많은 사랑을 받을 것이라 확신한다"고 설명했다.탈리스만 9년 포르투기즈 캐스크 에디션은 이마트 트레이더스 및 주요 할인매장, 편의점 등에서 구매 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com